Paternò, screening oncologici gratuiti: il 15 e 16 settembre in piazza Nassirya

Il mezzo mobile dell’Asp di Catania sarà presente dalle 8:30 alle 18:30 per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori.

Due giornate dedicate alla prevenzione oncologica a Paternò, dove il 15 e 16 settembre 2026 farà tappa il mezzo mobile dell’Asp di Catania.

L’iniziativa si svolgerà in piazza Nassirya, con il mezzo presente dalle ore 8:30 alle ore 18:30. Il calendario ufficiale dell’Asp prevede infatti la sosta a Paternò nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 settembre.

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la partecipazione ai programmi di screening gratuiti per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori.

Tra i percorsi promossi dall’Asp rientrano lo screening mammografico, rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni, lo screening del tumore del collo dell’utero, con Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e HPV Test per quelle tra i 30 e i 64 anni, e lo screening del colon-retto, rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni.

Per la prevenzione del tumore al seno è prevista una mammografia gratuita ogni due anni, mentre per il colon-retto il programma prevede la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero verde 800 894 007 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

L’Asp invita la cittadinanza ad aderire ai programmi di prevenzione, ricordando quanto i controlli periodici possano essere importanti per individuare precocemente eventuali patologie.