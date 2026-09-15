🔴 A19, caos nell’Ennese: camion colpisce gli impianti in galleria e blocca il traffico

Un mezzo pesante ha danneggiato gli impianti di illuminazione della galleria Sul posto Anas e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

raffico temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in corrispondenza della galleria “San Nicola”, in provincia di Enna.

Secondo quanto comunicato da Anas, un mezzo pesante, durante il transito all’interno della galleria, ha urtato e danneggiato alcuni impianti di illuminazione, rendendo necessario il blocco della circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Traffico deviato sulle strade statali

A seguito della chiusura temporanea, il traffico viene deviato lungo un percorso alternativo attraverso le strade statali 640, 626 e 117/bis.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche tecniche e nelle operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno della galleria.

Sono inoltre in corso gli accertamenti per valutare l’entità dei danni agli impianti.

Al momento non sono stati comunicati i tempi necessari per la riapertura del tratto.

Seguiranno aggiornamenti.