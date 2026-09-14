Eruzione Etna, chiuso il settore C1: aeroporto di Catania sospende gli arrivi fino alle 16

L’attività vulcanica in corso ha portato alla chiusura del settore C1 dello spazio aereo. Disposta la sospensione degli arrivi fino alle ore 16, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

L’attività vulcanica dell’Etna torna a incidere anche sul traffico aereo. A seguito delle condizioni legate all’eruzione in corso nella giornata di oggi, lunedì 14 settembre, è stata disposta la chiusura del settore C1.

La decisione comporta la sospensione degli arrivi fino alle ore 16:00, ora locale, con possibili ripercussioni sulla programmazione dei voli in arrivo a Catania.

I passeggeri sono invitati a verificare direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, così da evitare disagi e inutili attese.

La situazione resta in evoluzione e sarà monitorata nelle prossime ore. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle disposizioni sul traffico aereo.