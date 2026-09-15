Paternò, taglia la gomma all’auto della Polizia Locale: incastrato dalle telecamere e denunciato
La videosorveglianza ha permesso di risalire al presunto responsabile del danneggiamento del mezzo
PATERNÒ – Un’autovettura della Polizia Locale di Paternò è stata danneggiata sabato mattina mentre si trovava in piazza Indipendenza.
Secondo quanto ricostruito, uno degli pneumatici, quello anteriore destro, sarebbe stato intenzionalmente tagliato, rendendo di fatto inutilizzabile il mezzo di servizio.
Gli agenti hanno avviato gli accertamenti visionando le immagini del sistema di videosorveglianza della zona. Dalle registrazioni sarebbe stato possibile individuare il presunto responsabile, un soggetto abitualmente presente nella piazza.
L’uomo è stato quindi denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.
Patente e revisione scadute
Nel corso degli ulteriori controlli sarebbero emerse anche alcune irregolarità relative alla circolazione stradale: l’uomo risultava con patente scaduta e con il veicolo non in regola con la revisione.
Sono state elevate sanzioni per complessivi circa 500 euro, con il ritiro della patente e della carta di circolazione.
L’intervento conferma ancora una volta l’importanza della videosorveglianza nelle aree centrali della città per ricostruire episodi e individuare eventuali responsabili.