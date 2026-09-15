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Paternò, taglia la gomma all’auto della Polizia Locale: incastrato dalle telecamere e denunciato

Redazione
Redazione 15 settembre 2026 14:55
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15 set 2026 • La videosorveglianza ha permesso di risalire al presunto responsabile del danneggiamento del mezzo

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#Paternò #Cronaca