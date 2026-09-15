Paternò, accerchiato da un gruppo in piazza Indipendenza: riesce a fuggire

L’episodio tra via Santa Margherita e Piazza Indipendenza: la vittima riesce a fuggire

Grave episodio avvenuto qualche sera fa a Paternò, di cui abbiamo ampia documentazione, e che non deve creare allarmismo, ma farci riflettere su un problema sicurezza, che deve essere affrontato con la massima rapidità e fermezza.

L’episodio in questione è avvenuto tra la via Santa Margherita e Piazza Indipendenza. Un Paternese, che aveva finito di lavorare, intorno alle 19,30, ha preso la sua moto recandosi verso Piazza Indipendenza.

Nei pressi della Farmacia, quasi in piazza, è stato accerchiato da un gruppo di extracomunitari, visibilmente ubriachi già dal pomeriggio. L’uomo, con grande tenacia, è riuscito a divincolarsi e scappare senza avere gravi danni ma sicuramente passando dei brutti momenti.

Tra L’altro, la strada in questione è quasi al buio, per la mancanza della pubblica illuminazione in parte rotta e in parte assente, e questo favorisce sicuramente chi vuole delinquere.

I cittadini della zona, che hanno inviato e testimoniato sui fatti in questione, sono ormai molto esasperati e chiedono a gran voce maggiori controlli, e una presenza più forte delle Forze dell’Ordine, impegnandosi anche a contattare Questura e Prefettura per rendere noto un problema ormai noto a tutti e che necessità di una risposta immediata da parte dello Stato.

Prima che accada qualche episodio spiacevole e che riempie le pagine di cronaca nera.

Luigi Saitta