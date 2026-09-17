Bollette luce, nuovo sconto fino a 60 euro: chi può riceverlo e come funziona

Bollette, arriva lo sconto fino a 60 euro: ISEE, consumi e requisiti per ottenerlo

Nuovo aiuto in arrivo sulle bollette dell’energia elettrica per una parte delle famiglie italiane. Il decreto Bollette 2026 ha infatti introdotto la possibilità di riconoscere uno sconto che può arrivare fino a circa 60 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro che non beneficiano già del bonus sociale ordinario.

La misura, però, non va confusa con il tradizionale bonus sociale e soprattutto non prevede automaticamente 60 euro per tutti.

A chi spetta

Il meccanismo è rivolto ai clienti domestici che non risultano titolari del bonus sociale elettrico e appartengono a nuclei familiari con un ISEE annuale fino a 25.000 euro.

ARERA ha confermato che il contributo previsto dalla norma è di tipo volontario: saranno quindi i venditori di energia elettrica a decidere se aderire al sistema e applicare lo sconto ai propri clienti, rispettando criteri non discriminatori.

Quanto si può risparmiare

Lo sconto non è necessariamente pari a 60 euro. L'importo dipende dai consumi effettuati nel periodo preso come riferimento e, secondo le stime legate alla misura, può arrivare a un massimo di circa 60 euro.

Il beneficio sarà riconosciuto direttamente attraverso la bolletta nei tempi previsti dal meccanismo, senza trasformarsi quindi in un pagamento in contanti.

Non va confuso con il bonus sociale

Il nuovo contributo è diverso dal bonus sociale ordinario. Dal 1° gennaio 2026, la soglia ISEE per ottenere automaticamente i bonus sociali su luce, gas, acqua e rifiuti è stata aggiornata a 9.796 euro, mentre resta a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Per ottenere il bonus sociale ordinario è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE; in presenza dei requisiti, lo sconto viene poi riconosciuto automaticamente.

C'è anche il contributo straordinario da 115 euro

Sempre nel 2026 è stato previsto un altro intervento: un contributo straordinario di 115 euro per i clienti domestici che risultavano titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026.

In questo caso non occorre presentare domanda: ARERA ha stabilito che l'importo venga riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione direttamente in bolletta.

Si tratta quindi di misure differenti: da una parte il contributo straordinario da 115 euro per chi già beneficiava del bonus sociale, dall'altra il possibile sconto fino a 60 euro per nuclei con ISEE fino a 25.000 euro che non ricevono il bonus sociale, subordinato però all’adesione del proprio fornitore.