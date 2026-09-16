ULTIM’ORA Etna, scatta il VONA rosso: emissione di cenere in corso, nube verso Sud

ATANIA – Nuovo aggiornamento dell’INGV sull’attività dell’Etna. Nella serata di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, l’Osservatorio Etneo ha emesso un nuovo VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) portando il codice colore per l’aviazione da arancione a ROSSO.

Il bollettino è stato emesso alle 18:11 UTC, le 20:11 ora italiana, e segnala una “emissione di cenere in corso”. Secondo quanto riportato dall’INGV, l’altezza della nube vulcanica al momento non è stimabile, mentre la nube di cenere si sta muovendo verso Sud.

Il fenomeno viene osservato attraverso le telecamere di sorveglianza visibili e termiche dell’Osservatorio Etneo.

Il codice rosso VONA riguarda l’aviazione e indica una condizione potenzialmente rilevante per il traffico aereo a causa della presenza di cenere vulcanica. Non corrisponde automaticamente a un’allerta rossa di Protezione Civile per la popolazione.

L’INGV precisa che un nuovo VONA sarà emesso qualora le condizioni dovessero cambiare in maniera significativa o venisse modificato nuovamente il codice colore.