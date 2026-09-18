🔴 ULTIM’ORA – A19, INCIDENTE TRA CALTANISSETTA ED ENNA: COINVOLTI AUTOBUS E AUTOCARRO, FERITI

Incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Caltanissetta ed Enna. Il sinistro si è verificato nella serata di oggi, 18 settembre, intorno alle 19.20, al chilometro 116, lungo la carreggiata in direzione Catania.

Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un autobus e un autocarro. Nell’incidente si registrano feriti, per i quali è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

Sarebbero più di dieci le persone rimaste ferite

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, le ambulanze e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità.

Le conseguenze sull’arteria autostradale sono state immediate: il traffico in direzione Catania risulta fortemente rallentato e si sono formate code nel tratto interessato dall’incidente.

Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Agli automobilisti in transito viene raccomandata la massima prudenza, soprattutto in prossimità dell’area interessata dall’intervento dei mezzi di soccorso.