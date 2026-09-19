Paternò, cane sotto il diluvio sul balcone: Enrico Rizzi rilancia il caso
Una cittadina avrebbe segnalato più volte la situazione alle autorità. Nel video rilanciato da Enrico Rizzi il cane appare sul balcone durante un forte acquazzone.
PATERNÒ – Un cane lasciato all’esterno, su un balcone, mentre sulla città si abbatte una forte pioggia. È la situazione mostrata in un video rilanciato sui social da Enrico Rizzi, attivista impegnato nella tutela degli animali.
Secondo quanto riferito da Rizzi, a segnalargli il caso sarebbe stata una cittadina di Paternò, che sostiene di aver contattato più volte le autorità per chiedere un intervento.
Nelle immagini il cane appare sul balcone durante un intenso acquazzone, circostanza che ha suscitato preoccupazione e numerose reazioni sui social.
Rizzi, nel post, riferisce che la cittadina avrebbe chiamato «innumerevoli volte le autorità», lamentando che, secondo quanto da lei raccontato, nessuno sarebbe intervenuto.
Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità interessate né ulteriori elementi sulle condizioni dell’animale.
La vicenda resta dunque una segnalazione da verificare, mentre cresce l’attenzione sul caso e sulla necessità di accertare le condizioni in cui viene tenuto il cane.