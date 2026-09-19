+CONDIVIDIAMO. San Cataldo, scomparse due sorelle di 12 e 8 anni: ricerche in corso

Benedetta e Domitilla Costanza non fanno ritorno a casa dalla serata di ieri. L’appello della famiglia: “Chi sa qualcosa contatti subito le forze dell’ordine”

Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle: Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni. Delle due bambine non si hanno più notizie dalla serata di ieri.

Secondo quanto riferito dalla famiglia nell’appello diffuso anche sui social, le due sorelle sarebbero scomparse intorno alle 20.10 mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele.

Questa mattina il padre si è recato dai carabinieri per presentare la denuncia di scomparsa. Secondo quanto raccontato dall’uomo, nei giorni e nelle ore precedenti non sarebbero emersi particolari problemi o situazioni che potessero far pensare a un possibile allontanamento.

La famiglia ha lanciato un appello chiedendo a chiunque abbia visto Benedetta e Domitilla, o sia in possesso di informazioni utili, di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine. Le ricerche sono in corso.

Il padre, Alessandro Costanza, ha raccontato di aver visto le figlie l’ultima volta intorno alle 20. Le bambine erano insieme a lui quando ha comunicato che sarebbe andato a comprare il pane con un altro figlio di dieci anni e che si sarebbero poi ritrovati a casa, in corso Vittorio Emanuele.

Le due sorelle, però, non avrebbero più fatto ritorno nell’abitazione.

Il padre si trova con i carabinieri della stazione di San Cataldo, che hanno avviato gli accertamenti. Ha spiegato inoltre che le figlie sono conosciute nella zona e frequentano il catechismo. Benedetta al momento non avrebbe con sé un telefono cellulare.

L’appello della famiglia è rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili per rintracciare al più presto le due bambine.