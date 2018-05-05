PATERNÓ: CITTADINO TIENE IN ANSIA UN QUARTIERE
Pomeriggio impegnativo per i Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e la Polizia Municipale di Paternò.Un cittadino residente in Viale de Platani in un appartamento sito al quarto piano, dalle ore 17 si...
A cura di Redazione
05 maggio 2018 22:17
Pomeriggio impegnativo per i Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e la Polizia Municipale di Paternò.
Un cittadino residente in Viale de Platani in un appartamento sito al quarto piano, dalle ore 17 si è barricato a casa minacciando di buttarsi.
Tutto si è risolto al meglio, intorno alle ore 21.30 grazie all'intervento del Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Paternò, Angelo Accardo, con l'uomo trasportato in ospedale.
PATERNÓ: CITTADINO TIENE IN ANSIA UN QUARTIERE
IN AGGIORNAMENTO