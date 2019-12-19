ABITUDINI AL VOLANTE: IL CATANESE TRASCORRE IN AUTO OGNI GIORNO 1 ORA E 28 MINUTI

La Sicilia registra la velocità media più bassa d’Italia, 24,8 km/h, ed è la regione in cui si percorrono meno km al giorno, 36.“Il traffico è particolarmente intenso in regione: la Sicilia ha la velo...

La Sicilia registra la velocità media più bassa d’Italia, 24,8 km/h, ed è la regione in cui si percorrono meno km al giorno, 36.

“Il traffico è particolarmente intenso in regione: la Sicilia ha la velocità media più bassa d’Italia. La spiegazione è da ricercarsi nella scarsa presenza di alternative all’automobile come il treno o il trasporto pubblico e a infrastrutture non sempre adeguate alla domanda di traffico.

La Sicilia è inoltre la regione in cui si percorrono meno km al giorno, segno di una tendenza a utilizzare frequentemente l’auto ma per percorrere tratte brevi”, ha commentato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai.

I siciliani trascorrono al volante 1 ora e 26 minuti al giorno, 1 minuto in più rispetto alla media nazionale, utilizzano l’auto 285 giorni l’anno (286 la media nazionale) e percorrono 10.168 km l’anno, ben 1.700 in meno rispetto alla media nazionale.

In Sicilia si tende a utilizzare molto l’auto durante la notte. La regione, infatti, insieme al Lazio, ha la percentuale più alta di km percorsi da mezzanotte alle sei del mattino, il 4,7% del totale. La provincia più nottambula è Palermo, con il 5% dei km percorsi di notte, seguita da Catania con il 4,8%, mentre Caltanissetta è la città che guida meno nelle ore notturne (3,9%).

cusa che figura essere però anche quella in cui si percorrono più km all’anno: 11.055, con una media giornaliera di 37 km.

Un Catanese trascorre in media in auto 1 ora e 28 minuti al giorno.

La velocità media è di 25,1 km/h, al di sotto della media nazionale di 29,5km/h.

L’auto viene utilizzata per 285 giorni all’anno.

È quanto emerge dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018, realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 4 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura.