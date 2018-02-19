ACI CATENA: Dipendenti “infedeli” razziano l’A&O di Via Vampolieri ad Aci Catena, arrestati

ACI CATENA: Dipendenti “infedeli”

I Carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno arrestato nella flagranza un 43enne di Aci Sant’Antonio ed un 36enne di Acireale, poiché ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato.

Erano ritenute dai titolari del punto vendita delle persone di fiducia, tanto da possedere le chiavi per poter aprire e chiudere l’esercizio commerciale. Fiducia mal riposta poiché i due sembra che ogni tanto avessero il “vizietto” di fare la cresta sulla merce, come peraltro accertato dalla pattuglia dell’Arma che in piena notte li ha fermati a bordo delle loro autovetture cariche di merce rubata poco prima all’interno del supermercato.

La refurtiva, del valore di oltre 600 euro, è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari