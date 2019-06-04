ACI CATENA, RITROVATA AD AGRIGENTO LA MINORE SCOMPARSA, ARRESTATO UN UOMO DI COLORE CHE L'AVEVA SEDOTTA SUL WEB
Arriva la conferma del ritrovamento da parte della sorella. Come riporta il sito LASICILIA.it la ragazza si trovava a Raffadali, in provincia di Agrigento.I carabinieri l’hanno rintracciata in compagn...
Arriva la conferma del ritrovamento da parte della sorella.
Come riporta il sito LASICILIA.it la ragazza si trovava a Raffadali, in provincia di Agrigento.
I carabinieri l’hanno rintracciata in compagnia di un uomo di colore di 30 anni che è stato arrestato con l’accusa di circonvenzione di minore.
Da quanto si è appreso, i due si sarebbero conosciuti sui social, dove da tempo intrattenevano una relazione virtuale, sino alla decisione di fuggire insieme.
Un improbabile fuga d’amore - in considerazione della tenera età della ragazza - che ha gettato i genitori e l’intera comunità nello sconforto.
La minore è stata consegnata ai familiari.