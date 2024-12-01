Aci Sant’Antonio, tenta una rapina a mano armata all’Ufficio Postale: arrestato

Momenti di tensione ieri mattina presso l’ufficio postale di Aci Sant’Antonio dove, verso le 08:30, un 27enne di origini straniere residente nell’acese, con il volto coperto da un passamontagna, ha p...

Momenti di tensione ieri mattina presso l’ufficio postale di Aci Sant’Antonio dove, verso le 08:30, un 27enne di origini straniere residente nell’acese, con il volto coperto da un passamontagna, ha puntato una pistola alla testa di una guardia giurata per rapinarlo.

In quel momento, infatti, erano in corso le operazioni di carico del contante all’interno del bancomat; perciò, uno dei due vigilantes a bordo del portavalori, dopo aver parcheggiato il mezzo nell’area riservata dell’edificio, era sceso e stava aprendo il portellone posteriore.

È stato allora che il rapinatore è entrato in azione e, puntata l’arma al volto dell’uomo, gli ha intimato di consegnargli tutto il denaro. L’altra guardia giurata rimasta sul veicolo, però, accortasi di ciò che stava accadendo, ha subito chiamato il numero di emergenza 112, consentendo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, che erano impegnati in un servizio di prevenzione dei reati predatori, intensificati, in questo periodo, su input del Comando Provinciale di Catania.

La pattuglia, allertata dalla Centrale Operativa, grazie alla profonda conoscenza del territorio, ha raggiunto il posto mediante una strada secondaria, cogliendo di sorpresa il rapinatore, che è stato così bloccato e disarmato.

Le operazioni dei militari dell’Arma per mettere in sicurezza la pistola sequestrata hanno rivelato che l’arma aveva il colpo in canna, ed era originariamente una pistola a salve ma era stata illegalmente modificata, però, per essere letale. Nel caricatore, inoltre, i Carabinieri hanno recuperato altri 6 proiettili calibro 7,65, mentre la successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire ulteriori 41 colpi, tutti calibro 7,65.

Il 27enne è stato, dunque, arrestato per tentata rapina aggravata e detenzione di arma clandestina, porto di arma abusivo e detenzione illegale di munizionamento e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto in carcere.

Nessuno ferito e il carico del portavalori al sicuro; questo il risultato dell’efficace intervento dell’Arma di Aci Sant’Antonio, frutto anche della sinergia operativa con i colleghi della Centrale di Acireale che ha consentito di coordinare al meglio il delicato intervento.