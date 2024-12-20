Acrobatica Aerea, Marletta e-Space Multisport al Top con 12 Medaglie al Sicily Aerial Dance Award 2024

La società Marletta e Space Multisport ha ottenuto straordinari risultati al Sicily Aerial Dance Award, organizzato da OPES Settore Nazionale Danza, con la partecipazione di Antonio Grassini (responsa...

La società Marletta e Space Multisport ha ottenuto straordinari risultati al Sicily Aerial Dance Award, organizzato da OPES Settore Nazionale Danza, con la partecipazione di Antonio Grassini (responsabile Settore Danza Sicilia) ed Enrico Di Prisco (responsabile Nazionale). La competizione, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti, si è svolta l’8 dicembre 2024 presso il Teatro Nelson Mandela di Misterbianco.

La squadra ha conquistato un totale di 12 medaglie, così suddivise:

6 Medaglie d’Oro

1 Medaglia d’Argento

5 Medaglie di Bronzo

Medaglie d’Oro (6):

Cloe Marletta, duo

Eleana Marletta, duo

Ester Carcagnolo, duo

Sofia Ligresti, duo

Miriam Costa, duo

Paola Sgró, duo

Medaglia d’Argento (1):

Erika Russo, assolo

Medaglie di Bronzo (5):

Germana Palumbo, assolo

Miriam Costa, assolo

Cloe Marletta, assolo

Sofia Ligresti, assolo

Paola Sgró, assolo

Ariel Marino, insegnante del team, ha dichiarato:

"Questi successi sono il frutto di sacrifici, costanza e passione. Sono fiera del percorso di ogni atleta e grata alle famiglie per il loro prezioso supporto."

Dorotea Statelli, presidente della società, ha aggiunto:

"Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra città in competizioni di così alto livello. Il talento dei nostri ragazzi e il lavoro della nostra insegnante dimostrano che stiamo costruendo qualcosa di unico."

Tony Marletta, direttore tecnico, ha concluso:

"Non si tratta solo di numeri o medaglie, ma di ciò che gli atleti costruiscono con impegno quotidiano e sacrificio. Abbiamo incrementato gli allenamenti, seguiti da uno staff multidisciplinare, e riponiamo massima fiducia nelle competenze di Ariel. Questi risultati portano in alto il nome della nostra città."

Un grande orgoglio per la squadra e per tutto il territorio, che continua a distinguersi nel panorama della danza acrobatica.