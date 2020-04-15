Personale del Commissariato di Adrano, traeva in arresto FRANCO Alessandro di anni 52 e ASERO Nunzio di anni 49, poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di...

Personale del Commissariato di Adrano, traeva in arresto FRANCO Alessandro di anni 52 e ASERO Nunzio di anni 49, poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.

ADRANO, BLOCCATI SULLA STATALE 284 CON LA DROGA: DUE ARRESTI 1/2 Successivo »

In osservanza alle disposizioni in merito all’epidemia “Covid 19”, nella giornata del decorso 11 aprile veniva effettuato un controllo straordinario del territorio, finalizzato all’identificazione di eventuali trasgressori; nel tardo pomeriggio, durante un servizio di pattugliamento lungo la SS 284 con posto di controllo allo svincolo Adrano Naviccia,, veniva controllata un’autovettura con a bordo i pregiudicati FRANCO Alessandro e ASERO Nunzio.

Gli operatori di polizia, visti i pregiudizi penali annoverati, i chiari segni di nervosismo che mostravano e le inverosimili motivazioni fornite per giustificare la loro presenza in periodo di restrizioni a causa della pandemia, hanno eseguito una perquisizione del veicolo, estesa alla persona, che permetteva di rinvenire indosso al FRANCO, due involucri, uno in lamina di alluminio e uno in cellophane trasparente termosaldato, contenenti rispettivamente gr. 1,5 di marijuana e gr. 5,2 di cocaina.

Lo stupefacente veniva sequestrato e i due condotti in Commissariato per la stesura del verbale d’arresto.