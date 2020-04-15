95047

ADRANO, BLOCCATI SULLA STATALE 284 CON LA DROGA: DUE ARRESTI

15 aprile 2020 10:08
ADRANO, BLOCCATI SULLA STATALE 284 CON LA DROGA: DUE ARRESTI -
Personale del Commissariato di Adrano, traeva in arresto FRANCO Alessandro di anni 52 e ASERO Nunzio di anni 49, poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.

In osservanza alle disposizioni in merito all’epidemia “Covid 19”, nella giornata del decorso 11 aprile veniva effettuato un controllo straordinario del territorio, finalizzato all’identificazione di eventuali trasgressori; nel tardo pomeriggio, durante un servizio di pattugliamento lungo la SS 284 con posto di controllo allo svincolo Adrano Naviccia,, veniva controllata un’autovettura con a bordo i pregiudicati FRANCO Alessandro e ASERO Nunzio.

Gli operatori di polizia, visti i pregiudizi penali annoverati, i chiari segni di nervosismo che mostravano e le inverosimili motivazioni fornite per giustificare la loro presenza in periodo di restrizioni a causa della pandemia, hanno eseguito una perquisizione del veicolo, estesa alla persona, che permetteva di rinvenire indosso al FRANCO, due involucri, uno in lamina di alluminio e uno in cellophane trasparente termosaldato, contenenti rispettivamente gr. 1,5 di marijuana e gr. 5,2 di cocaina.

Lo stupefacente veniva sequestrato e i due condotti in Commissariato per la stesura del verbale d’arresto.

