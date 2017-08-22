ADRANO: CONDANNATO PER REATI COMMESSI NEL 2013 IN VENETO

I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato il 34enne Salvatore RESTIVO del posto, in esecuzione di un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Venezia.L’uom...

I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato il 34enne Salvatore RESTIVO del posto, in esecuzione di un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Venezia.

L’uomo è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e ricettazione, reati commessi il 30 settembre 2013 a Fiesso D’Artico (VE).

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari.