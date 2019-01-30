ADRANO: FERMATO CON ARMI E MUNIZIONI NELL’AUTO, ARRESTATO

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato SCARVAGLIERI Giuseppe Di Gesù classe 1978, per i reati di ricettazione, trasporto e detenzione di arma da fuoco e munizionamento.Personale del...

Personale del Commissariato di Adrano, durante mirati controlli del territorio eseguiti in zona Vigne ad Adrano, luogo di villeggiatura estiva e nota ai poliziotti per i continui furti e rapine perpetrate durante il periodo invernale, ha proceduto al controllo di SCARVAGLIERI Giuseppe di Gesù, incensurato, il quale, mostrandosi insofferente alla vista dei poliziotti, li ha indotti a operare un’accurata perquisizione personale estesa anche all’autovettura sulla quale viaggiava.

Detta perquisizione, ha consentito di rinvenire, ben occultati all’interno dell’autovettura, un fucile Cal. 16 con matricola abrasa, perfettamente funzionante e 31 cartucce cal. 16.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento e sequestro di ulteriori 6 cartucce cal. 9x21.

Per tali motivi lo SCARVAGLIERI su disposizione dell’ A.G. è stato associato presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza