ADRANO. NON RISPETTA I DOMICILIARI NONOSTANTE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO

Agenti del commissariato di Adrano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un’adranita di 25 anni. Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità giudiziaria a seguito delle segnalazioni dei poliziotti circa le ripetute violazioni delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari a cui il giovane era già sottoposto.

Infatti, l’arrestato, che annovera pregiudizi di polizia per reati contri il patrimonio, nell’anno 2023 venne colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Successivamente, venne scarcerato e posto agli arresti domiciliari. Da quel momento, il venticinquenne si è reso responsabile di ripetute violazioni della misura, reati puntualmente perseguiti dal personale del commissariato che in un’occasione lo ha anche tratto in arresto.

Una volta scarcerato il giovane è stato agli arresti domiciliari, questa volta con applicazione del braccialetto elettronico, ma anche in questo caso, dimostrandosi refrattario a ogni regola, ha iniziato con ulteriori violazioni della misura. Pertanto, i poliziotti del commissariato lo hanno debitamente segnalato all’Autorità giudiziaria che, quindi, si è determinata, disponendo la custodia cautelare in carcere. Esperite le formalità di rito, gli agenti lo hanno associato alla casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”.