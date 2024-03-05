ADRANO. PREGIUDICATO DENUNCIATO PER VIOLAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE: ERA SU UN'AUTO SENZA ASSICURAZIONE

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, sottoposto alla misura di prevenzi...

In particolare i poliziotti della squadra Volanti, durante il normale pattugliamento delle vie cittadine, hanno notato un’autovettura che, alla vista della volante, ha cambiato improvvisamente velocità. Insospettiti hanno proceduto a fermarla sottoponendo gli occupanti al controllo.

Oltre al conducente a bordo erano presenti una donna adranita ed un uomo residente nella provincia di Catania. Quest’ultimo, sprovvisto di qualsiasi documento d’identità, dopo gli accertamenti esperiti dagli agenti, è risultato essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Catania.

Non riuscendo a fornire giustificazioni valide per spiegare la sua presenza nel comune di Adrano, l’uomo è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale, così come previsto dal vigente codice delle leggi Antimafia.

Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre, al conducente è stata contestata la mancata copertura assicurativa dell’autovettura sulla quale viaggiavano le tre persone, pertanto, l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.