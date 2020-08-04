ADRANO SCOPERTO UN MINI ARSENALE

A coronamento di una precisa e scrupolosa attività info-investigativa, agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato, lo scorso 2 agosto, il pregiudicato adranita DIOLOSA Giuseppe classe 1954, re...

A coronamento di una precisa e scrupolosa attività info-investigativa, agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato, lo scorso 2 agosto, il pregiudicato adranita DIOLOSA Giuseppe classe 1954, responsabile di detenzione di armi clandestine e di munizionamento.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione del DIOLOSA, allo scopo di effettuare una perquisizione domiciliare che confermasse le risultanze investigative, in contrada Solicchiata, ritrovando un mini arsenale nascosto in vani ricavati nel sottotetto e nel soppalco dell’abitazione dell’uomo: una doppietta calibro 16 a canne mozze, una pistola calibro 7.65 e una rivoltella calibro 6, insieme a numerose cartucce di vario calibro.

Assume particolare importanza per le indagini il fatto che tutte le armi avevano la matricola abrasa, quindi erano clandestine e appositamente rese irriconducibili a un eventuale proprietario o possessore.

Tutto il materiale detenuto è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’A.G. per l’ulteriore corso investigativo; per il DIOLOSA è stato formalizzato l’arresto: il P.M. di turno ha stabilito che venisse rinchiuso nella Casa Circondariale di Catania - Piazza Lanza, in attesa della convalida.