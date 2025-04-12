ADRANO. SI DENUDA DAVANTI ALLE DONNE ALLA VILLA COMUNALE: INCASTRATO 28ENNE

È stato individuato dalla Polizia di Stato l’uomo, un pregiudicato di Adrano di 28 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di atti osceni compiuti alla Villa comunale di Adrano nei confron...

È stato individuato dalla Polizia di Stato l’uomo, un pregiudicato di Adrano di 28 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di atti osceni compiuti alla Villa comunale di Adrano nei confronti di diverse ragazze.

Il 28enne, originario di Roma, ma residente ad Adrano, non appena incrociava alcune donne tra i viali del Giardino della Vittoria si abbassava i pantaloni per mostrare le parti intime.

A chiedere l’intervento della Polizia sono state tre giovani che, tra il 2 e il 4 aprile, si sono imbattute nell’uomo che hanno denunciato, recandosi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

I poliziotti hanno ascoltato le testimonianze delle vittime degli episodi molesti e hanno avviato le opportune indagini per risalire all’autore dei gesti inaccettabili, intensificando i controlli all’interno della Villa, particolarmente frequentata da grandi e piccoli.

Non appena si è diffuso il tam-tam in città, in Commissariato si è presentata una quarta donna che, avendo appreso dai social quanto avvenuto, ha riferito di analoghi episodi registrati, nello scorso mese di dicembre, a bordo di un autobus di linea.

Da quanto denunciato, emergevano aspetti comuni con una descrizione accurata dell’autore delle condotte moleste, avvalorata da uno scatto fotografico che immortalava il 28enne mentre si allontanava dopo aver compiuto l’atto osceno, con uno zaino rosso in spalla, dettaglio messo in risalto dalle tre donne nelle loro denunce formalizzate ai poliziotti del Commissariato.

La quarta ragazza, invece, ha sottolineato di aver incrociato l’uomo sull’autobus, con un secchiello azzurro con all’interno un arnese utilizzato per pulire i vetri.

Dopo un’attenta attività di pattugliamento del territorio, grazie alle informazioni acquisite, i poliziotti della squadra volanti hanno notato un soggetto sospetto che, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi in fretta e furia. Fermato e sottoposto a controllo, i poliziotti hanno riconosciuto l’uomo della foto acquisita agli atti, che, incalzato sui fatti, ha ammesso di essere a conoscenza di una foto sui social che lo ritraeva con uno zaino rosso del quale si era liberato.

I poliziotti sono riusciti a recuperare lo zaino, abbandonato in un terreno vicino alla sua abitazione, mentre all’interno della casa è stato trovato il secchiello e l’attrezzatura per pulire i vetri.

Alla luce dei fatti, il pregiudicato adranita è stato condotto negli uffici del Commissariato dove è stato riconosciuto dalle tre ragazze denuncianti. Pertanto, il 28enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti osceni in luoghi pubblico, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.