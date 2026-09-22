Adrano, tenta di scassinare un garage con due complici: 20enne denunciato

La Polizia di Stato ha individuato un giovane che aveva tentato di scassinare un garage ad Adrano, in compagnia di altri due complici. Si tratta di un 20enne adranita che è stato denunciato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, a seguito di un’attività d’indagine scattata dopo la segnalazione giunta alla Sala Operativa.

La pattuglia del Commissariato aveva raggiunto il luogo segnalato, trovando parzialmente danneggiata la saracinesca di un garage di pertinenza di un’abitazione, segno che, poco prima, qualcuno aveva tentato di forzarla. I poliziotti della squadra volanti avevano perlustrato la zona, notando tre giovani che erano fuggiti tra le vie adiacenti non appena si erano resi conto della presenza della Polizia. Nel tragitto, ad uno dei giovani era scivolata una giacca, raccolta dai poliziotti che avevano inseguito i tre in fuga, riuscendo a bloccare, dopo alcuni metri, proprio colui che aveva perso l’indumento.

Il 20enne era stato condotto in Commissariato per essere identificato compiutamente e per procedere a tutti i riscontri del caso. Grazie alla successiva analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, i poliziotti della Scientifica del Commissariato hanno constatato l’esatta corrispondenza delle fattezze fisiche e della giacca persa durante la fuga con il 20enne fermato ed identificato. Il giovane, peraltro, è stato immortalato mentre stava cercando di scassinare la saracinesca del garage, indossando una maglia riconducibile a quella della nazionale di calcio brasiliana, la stessa t-shirt che aveva addosso quando era stato fermato.

Pertanto, sulla scorta degli elementi acquisiti, il giovane adranita è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto in concorso, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità dei due complici.