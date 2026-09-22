ULTIM’ORA – Paternò, camion in fiamme sulla SS284: lunghe code verso Catania

Il mezzo trasportava un carico di cassette. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone. Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento e nella messa in sicurezza.

PATERNÒ – Momenti di paura questa mattina, 22 settembre, lungo la SS284, dove intorno alle ore 08:00 un camion ha preso fuoco nei pressi dello svincolo di Paternò, in direzione Catania.

Il mezzo pesante, che trasportava un carico di cassette, è stato improvvisamente interessato da un incendio. In breve tempo, le fiamme e una densa colonna di fumo si sono sollevate verso l’alto, visibili anche a grande distanza e oltre la barriera del guardrail.

Fortunatamente non si registrerebbero gravi conseguenze per le persone, ma l’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Per ragioni di sicurezza, infatti, si è reso necessario bloccare e limitare la circolazione, costringendo numerosi automobilisti in transito a incolonnarsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni per domare le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno provocato lunghe code e forti rallentamenti in direzione Catania.

La situazione della viabilità resta condizionata dalle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

Restano da accertare le esatte cause che hanno scatenato l’incendio del mezzo.

Notizia in aggiornamento.