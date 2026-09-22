Paternò, controlli a tappeto in centro: multe per 10.500 euro e 4 veicoli sequestrati
Controllati 79 veicoli nel corso di un servizio congiunto con i Carabinieri. Quattro mezzi sequestrati e uno sottoposto a fermo amministrativo.
PATERNÒ – Nella giornata di ieri, 21 settembre 2026, è stato effettuato un servizio congiunto di controllo del territorio con i Carabinieri nelle zone di piazza Indipendenza e piazza Regina Margherita.
Nel corso dell’attività sono stati complessivamente controllati 79 veicoli e contestate numerose violazioni al Codice della Strada, per un importo totale di circa 10.500 euro.
Nel dettaglio sono stati elevati 4 verbali per veicoli privi di copertura assicurativa, 2 per guida senza patente, uno per mancata disponibilità dei documenti di circolazione, 5 per sosta sul marciapiede e 6 per omessa revisione.
Contestati inoltre 3 verbali per divieto di sosta, uno per mancato utilizzo del casco protettivo e uno per velocità non commisurata alle condizioni della strada.
Durante i controlli sono stati effettuati anche 4 sequestri amministrativi di veicoli e disposto un fermo amministrativo. Contestato inoltre un caso di incauto affidamento.
Il servizio rientra nelle attività di controllo finalizzate al rispetto delle norme sulla ci