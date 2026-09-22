Paternò, tubatura rotta nella notte: via Sardegna diventa un fiume, acqua nei garage

La rottura durante la notte ha provocato un forte flusso d’acqua lungo la strada. Segnalati allagamenti anche in alcuni garage; possibili disagi nell’erogazione idrica durante la giornata.

PATERNÒ – Una rottura alla condotta idrica verificatasi durante la notte ha provocato pesanti disagi nella zona di via Sardegna, a Paternò.

Per diverse ore l’acqua ha continuato a scorrere lungo la strada, invadendo la carreggiata e trasformando alcuni tratti della via in un vero e proprio fiume. Il flusso ha interessato anche le zone più basse e, secondo quanto segnalato dai residenti, l’acqua sarebbe entrata all’interno di alcuni garage.

La situazione si è protratta per buona parte della notte. Solo nelle prime ore del mattino è stato effettuato un intervento che ha consentito di chiudere l’acqua e fermare la fuoriuscita.

Il guasto si sarebbe verificato nella parte alta della zona, lungo la condotta che alimenta il centro abitato.

Nel corso della mattinata sono arrivate alla nostra redazione anche segnalazioni di mancanza d’acqua in altre aree di Paternò. In particolare, alcuni residenti della zona Scala Vecchia, via Napoli e vie limitrofe riferiscono di essere senza acqua dalla notte.

I cittadini lamentano inoltre di non aver ricevuto comunicazioni preventive sull’interruzione del servizio, con conseguenti disagi nelle abitazioni.

La situazione resta quindi in evoluzione, in attesa della riparazione del guasto e del completo ripristino dell’erogazione idrica.