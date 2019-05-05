AEREO PRENDE FUOCO A MOSCA DOPO UN ATTERRAGGIO DI EMERGENZA: I VIDEO

Un aereo della compagnia russa Aeroflot ha preso fuoco domenica 5 maggio 2019 a seguito di un atterraggio di emergenza.Secondo quanto riferito dai media locali, una persona ha perso la vita nell’incid...

Un aereo della compagnia russa Aeroflot ha preso fuoco domenica 5 maggio 2019 a seguito di un atterraggio di emergenza.

Secondo quanto riferito dai media locali, una persona ha perso la vita nell’incidente.

Non si hanno ancora informazioni complete sulla dinamica dell’incidente, ma secondo quanto riferito dai medi i piloti sono stati costretti a compiere un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Sheremetzevo, nella capitale russa Mosca.

Il personale di bordo ha fatto evacuare i passeggeri dal velivolo utilizzando gli scivoli d’emergenza, mentre l’aereo continuava a bruciare sulla pista, mandando nell’aria una grande colonna di fumo nero.

Altre cinque persone sarebbero rimaste ferite nell’incidente, secondo quanto riferito dai media russi.

Intanto sui social si trovano già diverse immagini in cui si vede l’aereo avvolto dalle fiamme e circondato da una nube nera.

Nei video si intravedono anche alcune persone che si allontanano correndo dal velivolo mentre i mezzi dei vigili del fuoco si avvicinano per soccorrere i passeggeri e il personale.

Secondo quanto riferito da una fonte dell’agenzia Interfax, i piloti hanno tentato una prima volta l’atterraggio d’emergenza senza riuscirci, mentre al secondo tentativo il velivolo ha colpito il suolo con il carrello e con la parte anteriore, per prendere poi fuoco.

Посадка пылающего Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Пилоты - стальные люди pic.twitter.com/ETlzOHbUKw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 5, 2019