AKRAGAS-PATERNÒ RINVIATA PER UN MALORE DELL'ARBITRO
La partita tra Akragas e Paternò, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie D, girone I, è stata rinviata a causa di un imprevisto accaduto poco prima dell'inizio della gara.
Il direttore di gara, il signor Lorenzo Montefiori di Ravenna, ha infatti accusato un malore mentre si trovava negli spogliatoi, prima dell'inizio delle operazioni di riscaldamento.
Immediatamente soccorso dai sanitari dell'Akragas, l’arbitro è stato successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.
Nonostante l'incidente, i giocatori delle due squadre hanno comunque effettuato un breve riscaldamento, in attesa di notizie ufficiali.
Poco dopo, è arrivata la conferma del rinvio della partita, con la Lega che dovrà ora decidere la data per il recupero del match.