Al via la settimana mondiale delle vaccinazioni
Dal 24 al 30 aprile si svolge la Settimana mondiale delle vaccinazioni promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con il principale obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica di tutto il mondo sull'importanza delle vaccinazioni lungo tutto l’arco la vita.
In questa occasione la Società Italiana di Pediatria lancia il "decalogo-poster antibufale” per smentire i più comuni falsi miti sui vaccini, un’iniziativa volta a contrastare, attraverso la corretta informazione, il calo delle coperture vaccinali.
Il decalogo è distribuito in forma di manifesto
Sul poster, attraverso i dieci punti del decalogo, sono offerte risposte in merito a tutte le bufale che circolano sui vaccini e che in genere vengono citate da coloro che dicono di essere contro di essi. Eccole nel dettaglio: