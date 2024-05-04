AL VIA OGGI IL GIRO D'ITALIA 2024, MA NEL PERCORSO IL SUD NON C'È
Mancano poco più di 3 ore al via del Giro d'Italia 107 e i 22 team, che ieri sera hanno illuminato il Castello del Valentino nella cerimonia di presentazione, hanno ufficializzato le loro selezioni.
Saranno 176 i corridori che si daranno battaglia lungo l'arco delle 21 tappe con obiettivi diversi ma con un denominatore comune: lasciare un'impronta per entrare nella storia della Corsa Rosa.
Il grande favorito per la vittoria della classifica generale è Tadej Pogacar. Lo sloveno, sempre a podio nei Grandi Giri disputati in carriera, esordisce alla Corsa Rosa con grandi ambizioni dopo un inizio di stagione da sette vittorie su dieci corse disputate. Sulla carta sarà Geraint Thomas, secondo nella passata edizione, il principale rivale. Il gallese capitanerà una Ineos Grenadiers molto ambiziosa che vedrà al via da Venaria Reale anche Thymen Arensman, 6° nell'edizione passata e tra i maggiori favoriti per la Maglia Bianca. Tra i corridori che l'anno scorso hanno chiuso nella top 10 finale saranno al via anche Damiano Caruso, (4°) e Eddie Dunbar (7°). Ritornano al Giro con ambizioni di classifica Romain Bardet, secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi, Ben O'Connor, vincitore di una tappa e secondo classificato all'Uae Tour, Daniel Felipe Martinez, tre successi stagionali, Juan Pedro Lopez, vincitore del Tour of the Alps, e la Maglia Rosa dell'edizione 2014 Nairo Quintana. Tra i debuttanti più attesi, anche in ottica Maglia Bianca, figurano Cian Uijtdebroeks, 8° alla Vuelta a España 2023, e Antonio Tiberi, che si è messo in luce in questa stagione a Volta a Catalunya e Tour of the Alps, e Florian Lipowitz, recentemente 3° al Tour de Romandie. Al via per la prima volta in carriera anche il vincitore de Il Giro d'Abruzzo, e campione nazionale kazako, Alexey Lutsenko.
STARTLIST GIRO D’ITALIA 2024
INEOS GRENADIERS
1 THOMAS Geraint GBR
2 ARENSMAN Thymen NED
3 FOSS Tobias NOR
4 GANNA Filippo ITA
5 NARVAEZ Jhonatan ECU
6 SHEFFIELD Magnus USA
7 SWIFT Ben GBR
8 SWIFT Connor GBR
ALPECIN-DECEUNINCK
11 GROVES Kaden Alexander AUS
12 BAYER Tobias AUT
13 CONCI Nicola ITA
14 HERMANS Quinten BEL
15 JANSSENS Jimmy BEL
16 KIELICH Timo BEL
17 PLANCKAERT Edward BEL
18 VAN DEN BOSSCHE Fabio
ARKEA-B&B HOTELS
21 BIERMANS Jenthe
22 BARRE Louis FRA
23 COSTIOU Ewen FRA
24 DEKKER David NED
25 GRONDIN Donavan FRA
26 RIES Michel LUX
27 RIOU Alan FRA
28 VERRE Alessandro ITA
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
31 LUTSENKO Alexey KAZ
32 BALLERINI Davide ITA
33 FORTUNATO Lorenzo ITA
34 KANTER Max GER
35 MULUBRHAN Henok ERI
36 PRONSKIY Vadim KAZ
37 SCARONI Christian ITA
38 VELASCO Simone ITA
BORA – HANSGROHE
41 MARTINEZ Daniel Felipe COL
42 ALEOTTI Giovanni ITA
43 GAMPER Patrick AUT
44 KOCH Jonas GER
45 LIPOWITZ Florian GER
46 MULLEN Ryan IRL
47 SCHACHMANN Maximilian
48 VAN POPPEL Danny NED
COFIDIS
51 OLDANI Stefano ITA
52 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL
53 CHAMPION Thomas FRA
54 DEBEAUMARCHE Nicolas FRA
55 FERNANDEZ Ruben ESP
56 GESCHKE Simon GER
57 THOMAS Benjamin FRA
58 WOOD Harrison GBR
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
61 O’CONNOR Ben AUS
62 BAUDIN Alex FRA
63 PARET-PEINTRE Aurélien FRA
64 PARET-PEINTRE Valentin FRA
65 TOUZE Damien FRA
66 TRONCHON Bastien FRA
67 VENDRAME Andrea ITA
68 WARBASSE Lawrence USA
EF EDUCATION – EASYPOST
71 CHAVES Esteban COL
72 CEPEDA Jefferson Alexander ECU
73 DE BOD Stefan RSA
74 CARR Simon GBR
75 HONORÉ Mikkel Frølich DEN
76 PICCOLO Andrea ITA
77 STEINHAUSER Georg GER
78 VALGREN Michael DEN
GROUPAMA-FDJ
81 PITHIE Laurence NZL
82 ASKEY Lewis GBR
83 BARTHE Cyril FRA
84 DAVY Clément FRA
85 GERMANI Lorenzo ITA
86 LE GAC Olivier FRA
87 LIENHARD Fabian SUI
88 PALENI Enzo FRA
INTERMARCHÉ – WANTY
91 GIRMAY Biniam ERI
92 CALMEJANE Lilian FRA
93 COLLEONI Kevin ITA
94 DE POOTER Dries BEL
95 MIHKELS Madis EST
96 PETIT Adrien FRA
97 SMITH Dion NZL
98 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel NED
ISRAEL – PREMIER TECH
101 WOODS Michael Russell CAN
102 CLARKE Simon AUS
103 FRIGO Marco ITA
104 HOFSTETTER Hugo FRA
105 PICKRELL Riley CAN
106 RAISBERG Nadav ISR
107 SCHULTZ Nick AUS
109 VERNON Ethan GBR
LIDL-TREK
111 MILAN Jonathan ITA
112 BAGIOLI Andrea ITA
113 CONSONNI Simone ITA
114 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI
115 HOOLE Daan NED
116 LOPEZ Juan Pedro ESP
117 STUYVEN Jasper BEL
118 THEUNS Edward BEL
MOVISTAR TEAM
121 QUINTANA Nairo COL
122 BARTA Will USA
123 CIMOLAI Davide ITA
124 GAVIRIA Fernando COL
125 MILESI Lorenzo ITA
126 RUBIO Einer COL
127 SANCHEZ Pelayo ESP
128 TORRES Albert ESP
SOUDAL QUICK-STEP
131 ALAPHILIPPE Julian FRA
132 ČERNÝ Josef CZE
133 HIRT Jan CZE
134 LAMPERTI Luke USA
135 MERLIER Tim BEL
136 SERRY Pieter BEL
137 VAN LERBERGHE Bert BEL
138 VANSEVENANT Mauri BEL
TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
141 BARDET Romain FRA
142 ANDRESEN Lund Tobias DEN
143 HAMILTON Chris AUS
144 JAKOBSEN Fabio NED
145 LEEMREIZE Gijs NED
146 VAN DEN BERG Julius NED
147 VERMAERKE Kevin USA
148 WELTEN Bram NED
TEAM JAYCO ALULA
151 DE MARCHI Alessandro ITA
152 DUNBAR Edward IRL
153 EWAN Caleb AUS
154 HEPBURN Michael AUS
155 MEZGEC Luka SLO
156 PLAPP Luke AUS
157 WALSCHEID Max GER
158 ZANA Filippo ITA
TEAM POLTI KOMETA
161 FABBRO Matteo ITA
162 BAIS Davide ITA
163 BAIS Mattia ITA
164 LONARDI Giovanni ITA
165 MAESTRI Mirco ITA
166 MUÑOZ Francisco ESP
167 PIETROBON Andrea ITA
168 PIGANZOLI Davide ITA
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
171 LAPORTE Christophe FRA
172 AFFINI Edoardo ITA
173 GESINK Robert NED
174 KOOIJ Olav NED
175 TRATNIK Jan SLO
176 UIJTDEBROEKS Cian BEL
177 VALTER Attila HUN
178 VAN DIJKE Tim NED
TUDOR PRO CYCLING TEAM
181 TRENTIN Matteo ITA
182 DAINESE Alberto ITA
183 FROIDEVAUX Robin SUI
184 KAMP Alexander DEN
185 KRIEGER Alexander GER
186 MAYRHOFER Marius GER
187 STORER Michael AUS
188 STORK Florian GER
UAE TEAM EMIRATES
191 POGAČAR Tadej SLO
192 OLIVEIRA Rui POR
193 BJERG Mikkel DEN
194 GROβSCHARTNER Felix AUT
195 LAENGEN Vegard Stake NOR
196 MAJKA Rafal POL
197 MOLANO Juan Sebastian COL
198 NOVAK Domen SLO
VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANE’
201 POZZOVIVO Domenico ITA
202 COVILI Luca ITA
203 FIORELLI Filippo ITA
204 MARCELLUSI Martin ITA
205 PELLIZZARI Giulio ITA
206 TAROZZI Manuele ITA
207 TONELLI Alessandro ITA
208 ZANONCELLO Enrico ITA
BAHRAIN VICTORIOUS
211 TIBERI Antonio ITA
212 KEPPLINGER Rainer AUT
213 BAUHAUS Phil GER
214 CARUSO Damiano ITA
215 PASQUALON Andrea ITA
216 ZAMBANINI Edoardo ITA
217 SÜTTERLIN Jasha GER
218 TRÆEN Torstein NOR