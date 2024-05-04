95047

AL VIA OGGI IL GIRO D'ITALIA 2024, MA NEL PERCORSO IL SUD NON C'È

04 maggio 2024 08:21
AL VIA OGGI IL GIRO D'ITALIA 2024, MA NEL PERCORSO IL SUD NON C'È
Mancano poco più di 3 ore al via del Giro d'Italia 107 e i 22 team, che ieri sera hanno illuminato il Castello del Valentino nella cerimonia di presentazione, hanno ufficializzato le loro selezioni.

Saranno 176 i corridori che si daranno battaglia lungo l'arco delle 21 tappe con obiettivi diversi ma con un denominatore comune: lasciare un'impronta per entrare nella storia della Corsa Rosa.

Il grande favorito per la vittoria della classifica generale è Tadej Pogacar. Lo sloveno, sempre a podio nei Grandi Giri disputati in carriera, esordisce alla Corsa Rosa con grandi ambizioni dopo un inizio di stagione da sette vittorie su dieci corse disputate. Sulla carta sarà Geraint Thomas, secondo nella passata edizione, il principale rivale. Il gallese capitanerà una Ineos Grenadiers molto ambiziosa che vedrà al via da Venaria Reale anche Thymen Arensman, 6° nell'edizione passata e tra i maggiori favoriti per la Maglia Bianca. Tra i corridori che l'anno scorso hanno chiuso nella top 10 finale saranno al via anche Damiano Caruso, (4°) e Eddie Dunbar (7°). Ritornano al Giro con ambizioni di classifica Romain Bardet, secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi, Ben O'Connor, vincitore di una tappa e secondo classificato all'Uae Tour, Daniel Felipe Martinez, tre successi stagionali, Juan Pedro Lopez, vincitore del Tour of the Alps, e la Maglia Rosa dell'edizione 2014 Nairo Quintana. Tra i debuttanti più attesi, anche in ottica Maglia Bianca, figurano Cian Uijtdebroeks, 8° alla Vuelta a España 2023, e Antonio Tiberi, che si è messo in luce in questa stagione a Volta a Catalunya e Tour of the Alps, e Florian Lipowitz, recentemente 3° al Tour de Romandie. Al via per la prima volta in carriera anche il vincitore de Il Giro d'Abruzzo, e campione nazionale kazako, Alexey Lutsenko.

STARTLIST GIRO D’ITALIA 2024 

INEOS GRENADIERS 

1 THOMAS Geraint GBR

2 ARENSMAN Thymen NED

3 FOSS Tobias NOR

4 GANNA Filippo ITA 

5 NARVAEZ Jhonatan ECU

6 SHEFFIELD Magnus USA

7 SWIFT Ben GBR

8 SWIFT Connor GBR

ALPECIN-DECEUNINCK

11 GROVES Kaden Alexander AUS

12 BAYER Tobias AUT

13 CONCI Nicola ITA 

14 HERMANS Quinten BEL

15 JANSSENS Jimmy BEL

16 KIELICH Timo BEL

17 PLANCKAERT Edward BEL

18 VAN DEN BOSSCHE Fabio

ARKEA-B&B HOTELS

21 BIERMANS Jenthe

22 BARRE Louis FRA

23 COSTIOU Ewen FRA

24 DEKKER David NED

25 GRONDIN Donavan FRA

26 RIES Michel LUX

27 RIOU Alan FRA

28 VERRE Alessandro ITA

ASTANA QAZAQSTAN TEAM 

31 LUTSENKO Alexey KAZ

32 BALLERINI Davide ITA 

33 FORTUNATO Lorenzo ITA 

34 KANTER Max GER

35 MULUBRHAN Henok ERI

36 PRONSKIY Vadim KAZ

37 SCARONI Christian ITA

38 VELASCO Simone ITA 

BORA – HANSGROHE  

41 MARTINEZ Daniel Felipe COL

42 ALEOTTI Giovanni ITA 

43 GAMPER Patrick AUT

44 KOCH Jonas GER

45 LIPOWITZ Florian GER

46 MULLEN Ryan IRL

47 SCHACHMANN Maximilian

48 VAN POPPEL Danny NED

COFIDIS 

51 OLDANI Stefano ITA 

52 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL

53 CHAMPION Thomas FRA

54 DEBEAUMARCHE Nicolas FRA

55 FERNANDEZ Ruben ESP

56 GESCHKE Simon GER

57 THOMAS Benjamin FRA

58 WOOD Harrison GBR

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

61 O’CONNOR Ben AUS

62 BAUDIN Alex FRA

63 PARET-PEINTRE Aurélien FRA

64 PARET-PEINTRE Valentin FRA

65 TOUZE Damien FRA

66 TRONCHON Bastien FRA

67 VENDRAME Andrea ITA

68 WARBASSE Lawrence USA

EF EDUCATION – EASYPOST 

71 CHAVES Esteban COL

72 CEPEDA Jefferson Alexander ECU

73 DE BOD Stefan RSA

74 CARR Simon GBR

75 HONORÉ Mikkel Frølich DEN

76 PICCOLO Andrea ITA

77 STEINHAUSER Georg GER

78 VALGREN Michael DEN

GROUPAMA-FDJ 

81 PITHIE Laurence NZL

82 ASKEY Lewis GBR

83 BARTHE Cyril FRA

84 DAVY Clément FRA

85 GERMANI Lorenzo ITA

86 LE GAC Olivier FRA

87 LIENHARD Fabian SUI

88 PALENI Enzo FRA

INTERMARCHÉ – WANTY 

91 GIRMAY Biniam ERI

92 CALMEJANE Lilian FRA

93 COLLEONI Kevin ITA

94 DE POOTER Dries BEL

95 MIHKELS Madis EST

96 PETIT Adrien FRA

97 SMITH Dion NZL

98 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel NED

ISRAEL – PREMIER TECH 

101 WOODS Michael Russell CAN

102 CLARKE Simon AUS

103 FRIGO Marco ITA

104 HOFSTETTER Hugo FRA

105 PICKRELL Riley CAN

106 RAISBERG Nadav ISR

107 SCHULTZ Nick AUS

109 VERNON Ethan GBR

LIDL-TREK 

111 MILAN Jonathan ITA

112 BAGIOLI Andrea ITA

113 CONSONNI Simone ITA

114 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI

115 HOOLE Daan NED

116 LOPEZ Juan Pedro ESP

117 STUYVEN Jasper BEL

118 THEUNS Edward BEL

MOVISTAR TEAM

121 QUINTANA Nairo COL

122 BARTA Will USA

123 CIMOLAI Davide ITA

124 GAVIRIA Fernando COL

125 MILESI Lorenzo ITA 

126 RUBIO Einer COL

127 SANCHEZ Pelayo ESP

128 TORRES Albert ESP

SOUDAL QUICK-STEP 

131 ALAPHILIPPE Julian FRA

132 ČERNÝ Josef CZE

133 HIRT Jan CZE

134 LAMPERTI Luke USA

135 MERLIER Tim BEL

136 SERRY Pieter BEL

137 VAN LERBERGHE Bert BEL

138 VANSEVENANT Mauri BEL

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

141 BARDET Romain FRA

142 ANDRESEN Lund Tobias DEN

143 HAMILTON Chris AUS

144 JAKOBSEN Fabio NED

145 LEEMREIZE Gijs NED

146 VAN DEN BERG Julius NED

147 VERMAERKE Kevin USA

148 WELTEN Bram NED

TEAM JAYCO ALULA 

151 DE MARCHI Alessandro ITA

152 DUNBAR Edward IRL

153 EWAN Caleb AUS

154 HEPBURN Michael AUS

155 MEZGEC Luka SLO

156 PLAPP Luke AUS

157 WALSCHEID Max GER

158 ZANA Filippo ITA 

TEAM POLTI KOMETA 

161 FABBRO Matteo ITA 

162 BAIS Davide ITA 

163 BAIS Mattia ITA 

164 LONARDI Giovanni ITA 

165 MAESTRI Mirco ITA 

166 MUÑOZ Francisco ESP

167 PIETROBON Andrea ITA 

168 PIGANZOLI Davide ITA 

TEAM VISMA | LEASE A BIKE 

171 LAPORTE Christophe FRA

172 AFFINI Edoardo ITA

173 GESINK Robert NED

174 KOOIJ Olav NED

175 TRATNIK Jan SLO

176 UIJTDEBROEKS Cian BEL

177 VALTER Attila HUN

178 VAN DIJKE Tim NED

TUDOR PRO CYCLING TEAM 

181 TRENTIN Matteo ITA

182 DAINESE Alberto ITA

183 FROIDEVAUX Robin SUI

184 KAMP Alexander DEN

185 KRIEGER Alexander GER

186 MAYRHOFER Marius GER

187 STORER Michael AUS

188 STORK Florian GER

UAE TEAM EMIRATES 

191 POGAČAR Tadej SLO

192 OLIVEIRA Rui POR

193 BJERG Mikkel DEN

194 GROβSCHARTNER Felix AUT

195 LAENGEN Vegard Stake NOR

196 MAJKA Rafal POL

197 MOLANO Juan Sebastian COL

198 NOVAK Domen SLO

VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANE’ 

201 POZZOVIVO Domenico ITA

202 COVILI Luca ITA

203 FIORELLI Filippo ITA

204 MARCELLUSI Martin ITA

205 PELLIZZARI Giulio ITA

206 TAROZZI Manuele ITA

207 TONELLI Alessandro ITA

208 ZANONCELLO Enrico ITA

BAHRAIN VICTORIOUS

211 TIBERI Antonio ITA

212 KEPPLINGER Rainer AUT

213 BAUHAUS Phil GER

214 CARUSO Damiano ITA

215 PASQUALON Andrea ITA

216 ZAMBANINI Edoardo ITA

217 SÜTTERLIN Jasha GER

218 TRÆEN Torstein NOR

