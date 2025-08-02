Allarme a Catania, operatore ecologico scopre ordigni esplosivi su strada pubblica

Mattinata di tensione in via Vincenzo Monti, a Catania, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa del Comando...

Mattinata di tensione in via Vincenzo Monti, a Catania, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale intorno alle 7:15. A lanciare l’allarme è stato un operatore ecologico, che ha notato oggetti sospetti sul manto stradale e, pertanto, ha chiamato il 112 NUE. La “gazzella”, allertata dai colleghi della Centrale Operativa, ha raggiunto subito il piazzale sterrato riconoscendo quanto era stato rinvenuto: quattro artifizi artigianali, noti come “cipolle”, ovvero pericolosi ordigni esplosivi di fabbricazione illegale.

Immediato, dunque, il supporto dei Carabinieri della Stazione di Piazza Verga, mentre veniva allertato anche il Nucleo Artificieri del Comando Provinciale. Gli artificieri, infatti, sono specialisti nel maneggio e disinnesco di esplosivi, e sono entrati in azione per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il materiale potenzialmente pericoloso. Nonostante la natura esplodente degli ordigni, fortunatamente, il luogo del ritrovamento — un’area pubblica distante da abitazioni e attività commerciali — ha escluso ogni rischio per l’incolumità delle persone.

I dispositivi ritrovati, probabilmente conservati in un contenitore di vetro poi frantumato, i cui cocci erano sparsi sul terreno, sono stati sequestrati e sono ancora in corso le indagini per risalire alle motivazioni e all’identità di chi li abbia abbandonati.

