Allergene non dichiarato nella “Nutella”. Lo segnala oggi l'Ufficio della sicurezza alimentare tedesco

Attraverso un avviso pubblicato sul sito web NUTELLA Tedesco ha annunciato che è stato disposto il ritiro dalla vendita dei vasetti da 1000 grammi dei vasetti 1000 grammi dei lotti L032 (data di scadenza: 2017/01/31) e L033 (data di scadenza: 2017/01/02) che sono stati distribuiti nei punti vendita dei supermercati in Germania.

Motivo è la presenza di sostanze non dichiarate in etichetta:

NOCCIOLE

LATTE IN POLVERE (7,5%)

SOJA

(emerso nel corso di un controllo di routine interno da parte degli esperti dell' azienda alimentare. Il prodotto potrebbe infatti scatenare allergie nei consumatori che soffrono di ipersensibilità alle nocciola, latte scremato in polvere e soia, per la presenza accidentale di tracce indesiderate di questi componenti nel prodotto messo in vendita ma non riportato nella lista degli ingredienti.

In ogni caso invita i consumatori ad astenersi dall'acquisto dei lotti interessati ricordando a chi soffre di allergie, che in caso di ingestione accidentale, può andare incontro a gravi reazioni anafilattiche che possono mettere in pericolo la vita. Inoltre per chi ha già effettuato la relativa spesa a non utilizzare il prodotto e a riconsegnare le confezioni al punto vendita, per il rimborso o la sostituzione.

Fonte:http://www.nutella.de/