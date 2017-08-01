95047

ALLERTA CALDO: GIOVEDÌ SARÀ BOLLINO ROSSO

Il ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania già pubblicato nella giornata di ieri....

A cura di Redazione Redazione
01 agosto 2017 16:18
ALLERTA CALDO: GIOVEDÌ SARÀ BOLLINO ROSSO -
News
Oltre 95047
Condividi

Il ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania già pubblicato nella giornata di ieri.

Nel prospetto si legge la conferma che per le giornate di oggi e domani è prevista una situazione di livello 2 ALLERTA ARANCIONE (temperature che possono avere effetti negativi

ALLERTA CALDO: GIOVEDÌ SARÀ BOLLINO ROSSO
ALLERTA CALDO: GIOVEDÌ SARÀ BOLLINO ROSSO
sulla popolazione e conseguente allerta delle strutture sanitarie), mentre per la giornata di giovedì è previsto l’innalzamento al livello massimo, ALLERTA ROSSO  (condizioni ad elevato rischio che permangono per 3 o più giorni con conseguente allerta dei servizi sanitari e sociali).

I dati pubblicati sono stati messi a disposizione dal Ministero della Salute

Questi i dieci consigli utili del Ministero della Salute per combattere il caldo: 

1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata

2. Abbigliamento leggere e adeguato

3. Rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro

4. Ridurre la temperatura corporea

5. Ridurre il livello di attività fisica.

6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta.

7. Se si esce in macchina adottare alcune precauzioni.

8. Conservare correttamente i farmaci

9. Adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio.

10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047