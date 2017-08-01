ALLERTA CALDO: GIOVEDÌ SARÀ BOLLINO ROSSO
Il ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania già pubblicato nella giornata di ieri....
Nel prospetto si legge la conferma che per le giornate di oggi e domani è prevista una situazione di livello 2 ALLERTA ARANCIONE (temperature che possono avere effetti negativi
I dati pubblicati sono stati messi a disposizione dal Ministero della Salute
Questi i dieci consigli utili del Ministero della Salute per combattere il caldo:
1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata
2. Abbigliamento leggere e adeguato
3. Rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro
4. Ridurre la temperatura corporea
5. Ridurre il livello di attività fisica.
6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta.
7. Se si esce in macchina adottare alcune precauzioni.
8. Conservare correttamente i farmaci
9. Adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio.
10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.