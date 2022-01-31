ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO FORTE VENTO CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA
La discesa di una saccatura dal Nord Europa verso la nostra Penisola determinerà, nella giornata di oggi, un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell’Italia, in particolare su settori alpini nord-occidentali e isole maggiori.
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).
L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, nord-occidentali sulla Sardegna e occidentali sulla Sicilia in estensione, dalla serata, alla Calabria, specie settori centro-meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.
BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE:
PERSISTE:
-PER LE PROSSIME 18/24 ORE VENTO FORTE DA NORD-OVEST, CON RAFFICHE
FINO A LOCALMENTE DI TEMPESTA, SULLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO
LE COSTE ESPOSTE;
-PER LE PROSSIME 30/36ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI E IN
GRADUALE ROTAZIONE DA QUELLI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A
BURRASCA FORTE, SULLA SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
-PER LE PROSSIME 24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON
RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE SU LIGURIA, VALLE D'AOSTA, TRENTINO-ALTO
ADIGE, NORD VENETO E SETTORI ALPINI E PROSPICENTI COLLINE E PIANURE
DI LOMBARDIA E PIEMONTE;
-PER LE PROSSIME 30/36 ORE MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO SUL MARE DI
SARDEGNA.
ALTRESI' SI PREVEDE:
-DAL TARDO POMERIGGIO/SERA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 30/36 ORE MARE
DA MOLTO AGITATO A GROSSO SUL CANALE DI SARDEGNA;
-DALLA SERA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE MARE MOLTO AGITATO
SU STRETTO DI SICILIA E TIRRENO MERIDIONALE.
SI PREVEDE INOLTRE, DALLE 00.
00 UTC DI DOMANI, MARTEDI' 1 FEBBRAIO 2022, VENTO FORTE DAI QUADRANTI
SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE:
-PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SU ABRUZZO E MOLISE;
-PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA CAMPANIA;
-PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SULLA BASILICATA;
-PER LE SUCCESSIVE 30/36 ORE SU PUGLIA E CALABRIA.
POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE.
DALLA TARDA MATTINA DI DOMANI, MARTEDI' 1 FEBBRAIO 2022, E PER LE
SUCCESSIVE 24/30 ORE SI PREVEDE MOTO ONDOSO IN AUMENTO FINO A MOLTO
AGITATO SULLO JONIO.