ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: PER LE PROSSIME 36/48 ORE VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

Una intensa perturbazione di origine nord-europea raggiungerà il nostro Paese nelle prossime ore, causando un’intensificazione dei venti, con raffiche di favonio al nord e rinforzi fino a burrasca forte sull'Italia.
Sulla base delle previsioni disponibili, l’aeronautica militare ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse
BOLLETTINO DELL’AERONAUTICA MILITARE:
PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE VENTI FORTI DA NORD-OVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA E LAZIO CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTI FORTI DA NORD-OVEST SULLA SARDEGNA, CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE E LOCALMENTE ANCHE TEMPESTA SUL SETTORE ORIENTALE DELL'ISOLA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTI FORTI DA NORD-OVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RELATIVI SETTORI ALPINI E PREALPINI;
- PER LE PROSSIME 36/48 ORE VENTI FORTI INTORNO NORD-OVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
SI PREVEDONO, DALLE PRIME ORE DI DOMANI MARTEDI' 22 FEBBRAIO 2022 E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLE AREE ALPINE E PREALPINE DEL VENETO.
SI PREVEDE INOLTRE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO:
- PER LE PROSSIME 24 ORE SUL TIRRENO CENTROMERIDIONALE;
- DALLA SERATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SU MAR E CANALE DI SARDEGNA;
- DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLO STRETTO
DI SICILIA, IN ESTENSIONE DALLA SERATA AL MAR IONIO.