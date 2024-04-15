ALLERTA METEO DELL’AERONAUTICA MILITARE: “ARRIVA IL CICLONE GORI, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA"
Allerta meteo per l’arrivo del ciclone Gori, che determinerà temporali e venti di burrasca: il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 15 aprile 2024, alle ore 14, un avviso per “fenomeni intensi“.
Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli, SI PREVEDONO:
- PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO;
- PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA;
- PER LE SUCCESSIVE 20 ORE VENTI FORTI DI FOEHN NELLE VALLATE ALPINE E PIANURE ADIACENTI DI PIEMONTE E LOMBARDIA E VENTI FORTI DA NORD-OVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLE COSTE E SULL'ARCIPELAGO DELLA TOSCANA;
- PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTI FORTI DI MAESTRALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SULLA SARDEGNA.
SI PREVEDE, INOLTRE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MARTEDI' 16 APRILE, E PER LE SUCCESSIVE 12/14 ORE VENTO FORTE DI BORA CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE LUNGO LE COSTE ENELLE AREE ADIACENTI DI FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, GRANDINATE E LOCALI COLPI DI VENTO.