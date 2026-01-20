Allerta meteo e isolamento, lo psicologo apre una linea di ascolto gratuito: 15 minuti contro ansia e solitudine

In queste ore difficili segnate dall’allerta meteo e dall’isolamento forzato in molte zone della Sicilia, arriva un importante gesto di solidarietà per chi vive momenti di ansia, paura o solitudine.Lo...

In queste ore difficili segnate dall’allerta meteo e dall’isolamento forzato in molte zone della Sicilia, arriva un importante gesto di solidarietà per chi vive momenti di ansia, paura o solitudine.

Lo psicologo di origine Paternesi Sandro Mangano ha deciso di mettere a disposizione il proprio tempo offrendo 15 minuti di ascolto telefonico gratuito, anche in forma anonima, per tutte le persone che in queste ore si sentono sopraffatte dall’emergenza maltempo.

“In queste ore la nostra Sicilia è sospesa. Guardo fuori dalla finestra e vedo le strade vuote, sento il rumore della pioggia e leggo le ordinanze che ci chiedono di fermarci. Anche io, come voi, sono a casa. Anche il mio studio è chiuso. Ma so che il silenzio di una casa isolata può diventare molto rumoroso dentro la testa”, scrive Mangano in un post sui social.

Il professionista sottolinea come l’allerta meteo non significhi solo pioggia e vento, ma anche ansia crescente, paura, solitudine, il riemergere di traumi passati e la difficoltà di tanti genitori, anziani e giovani che in queste ore si sentono fragili.

“Se senti che l’ansia sta prendendo il sopravvento, se la solitudine ti schiaccia o se hai solo bisogno di una voce ferma a cui aggrapparti: chiamami”, è l’appello dello psicologo.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini siciliani che ne sentano il bisogno.

Contatto disponibile:

📞 347 57 99 360 – ascolto telefonico gratuito, anche anonimo, per 15 minuti.

Per ulteriori info è possibile cliccare qui

“Non sono una centrale operativa – conclude Mangano – sono un uomo e uno psicologo che ha deciso di mettere a disposizione il suo tempo per non far sentire nessuno abbandonato. Restiamo uniti. Restiamo al sicuro. Restiamo umani.”