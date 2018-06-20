Allerta meteo fino a domani in Sicilia: previsti temporali e piogge
A cura di Redazione
20 giugno 2018 20:01
Rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, fino alle 24 di domani, 21 giugno. A diramarlo, la Protezione civile regionale.
In particolare, per la giornata di domani, il livello è di allerta gialla e si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati – isolate anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.
