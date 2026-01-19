Allerta meteo rossa a Paternò: scuole, cimiteri e parchi chiusi, stop alla circolazione dei ciclomotori
Giornata di massima attenzione quella di martedì 20 gennaio 2026. A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il Comune di Pate...
Giornata di massima attenzione quella di martedì 20 gennaio 2026. A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il Comune di Paternò ha emanato l’Ordinanza n. 5 del 19 gennaio 2026 con una serie di misure urgenti a tutela della pubblica incolumità ord_00005_19-01-2026.
Tra i provvedimenti più rilevanti figura il divieto assoluto di circolazione dei ciclomotori su tutto il territorio comunale per l’intera giornata. Una decisione presa per ridurre i rischi legati a piogge intense, vento forte e possibili allagamenti, considerata la maggiore vulnerabilità dei mezzi a due ruote.
L’ordinanza dispone inoltre:
- la chiusura di tutte le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei parchi comunali, dei cimiteri (salvo accoglimento salme) e degli impianti sportivi all’aperto;
- l’invito ai cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario;
- il divieto di transitare in zone soggette ad allagamenti, sottopassi, argini di torrenti e aree a rischio frane;
- l’obbligo di prestare attenzione ad alberi, strutture precarie, ponteggi e cantieri edili.
Il Comune raccomanda la massima prudenza e il rispetto delle disposizioni, ricordando che la violazione dell’ordinanza può comportare sanzioni ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave ord_00005_19-01-2026.
Le autorità e la Protezione Civile restano operative per monitorare l’evolversi della situazione meteo. Ai cittadini di Paternò si chiede collaborazione e senso di responsabilità per affrontare l’emergenza in sicurezza.