ALTRI 3 CASI A PATERNO', I POSITIVI SALGONO A 7
Aumentano a sette i casi di coronavirs a Paternò.
Si tratta di altre 3 persone, che si aggiungo ai 3 uomini ed una donna di cui due ancora ricoverati all'ospedala San Marco, confermati nella giornata di ieri.
Due dei nuovi tre casi sarebbero riconducibili ai partecipanti, ad un anniversario di matrimonio, svolto la settimana scorsa.
La conferma arriva dal primo cittadino Nino Naso.
Comunico che i casi positivi di Coronavirus a Paternò sono saliti a 7. Si attendono gli esiti di altri tamponi già effettuati nelle scorse ore. Nell’augurare una pronta guarigione a questi nostri concittadini, non smetto mai di raccomandare prudenza. Mascherine, distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani. L’emergenza non è ancora finita.