AMMINISTRATIVE PATERNO' 2017: AFFLUENZA ORE 19
ALLE ORE 19.00 A PATERNO' SU 41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATO
IN 20532 PARI AL 49,73%
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ora il 39,11% (si votava in due giorni)
C'è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
SANTA MARIA LICODIA HA VOTATO IL 49,23%
MISTERBIANCO HA VOTATO IL 46,48%
NICOLOSI HA VOTATO IL 54.27 %
Alle ore 12 a Paternò su 41.280 aventi diritto al voto hanno votato in 8464 pari al 20,50 %
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 12,58%
(in aggiornamento)