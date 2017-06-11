AMMINISTRATIVE PATERNO' 2017: AFFLUENZA ORE 19

95047

ALLE ORE 19.00 A PATERNO' SU  41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATOIN  20532 PARI AL 49,73%Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ora il 39,11%  (si votava in due giorni)C'è tempo per...

11 giugno 2017
Cronaca
ALLE ORE 19.00 A PATERNO' SU  41.280 AVENTI DIRITTO AL VOTO HANNO VOTATO

IN  20532 PARI AL 49,73%

Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ora il 39,11%  (si votava in due giorni)

C'è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

SANTA MARIA LICODIA HA VOTATO IL 49,23%

 MISTERBIANCO HA VOTATO IL 46,48%

NICOLOSI HA VOTATO IL 54.27 %

Alle ore 12 a Paternò su 41.280 aventi diritto al voto  hanno votato in 8464  pari al 20,50 %

Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 12,58%

AFFLUENZA ORE 12 PER SEZIONI

C'è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

(in aggiornamento)

