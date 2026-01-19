Ancora paura nel Messinese: terremoto di 3.7 fa tremare i Nebrodi

Nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio 2026, la provincia di Messina è stata interessata da due eventi sismici distinti, registrati e localizzati dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.La prima scossa, la p...

Nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio 2026, la provincia di Messina è stata interessata da due eventi sismici distinti, registrati e localizzati dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.

La prima scossa, la più significativa, si è verificata alle 16:20:28 UTC (le 17:20:28 ora italiana) ed ha raggiunto una magnitudo ML 3.7. L’epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME), con coordinate geografiche 38.0173 di latitudine e 14.6467 di longitudine, ad una profondità di 9 chilometri. Si tratta di un evento di moderata intensità, potenzialmente avvertito dalla popolazione nei comuni limitrofi, soprattutto ai piani alti degli edifici.

Pochi minuti dopo, alle 16:22:37 UTC (le 17:22:37 ora italiana), è stata registrata una seconda scossa di magnitudo ML 2.8, con epicentro a circa 5 chilometri a sud-ovest di Alcara Li Fusi (ME). In questo caso le coordinate geografiche sono 37.9958 di latitudine e 14.6605 di longitudine, mentre la profondità stimata è di 8 chilometri.

L’evento, di intensità più lieve, potrebbe essere stato percepito solo localmente.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la sequenza è stata avvertita in diverse aree dei Nebrodi,