ANNULLATO IL COUS COUS FEST DI SAN VITO LO CAPO

E' stata annullata l'edizione 2020 del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo.

.“La prudenza e il senso di responsabilità nei confronti della comunità sanvitese e dei visitatori che avrebbero partecipato alla manifestazione – spiegano gli organizzatori – ci portano a prendere questa importante decisione. Alla luce del primo caso di positività al Covid registrato a San Vito Lo Capo e del conseguente cambiamento del quadro epidemiologico ci sembra doveroso fare un passo indietro nonostante il progetto dell’evento fosse stato modificato nel totale rispetto delle normative anti-Covid. Le ultime notizie sui contagi, purtroppo, non favoriscono la creazione del clima di serenità necessario che è fondamentale allo svolgimento di un grande evento quale è il festival. E’ comunque soltanto un arrivederci – concludono gli organizzatori – torneremo, più forti di prima, non appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno.”

Ecco la nota del Sindaco Peraino:

Purtroppo la ripresa del numero dei contagi nella Regione Siciliana e l’impennata che essi hanno avuto nella provincia di Trapani, dove nella giornata del 7 settembre si sono registrati 96 nuovi contagi, ha indotto l’Amministrazione a riflettere sulla opportunità di proseguire nella realizzazione degli eventi programmati.

Considerato che i prossimi eventi riguardano manifestazioni che negli anni hanno avuto un forte richiamo di presenze giornaliere oltre che di turisti che si fermano a San Vito Lo Capo per più giorni, si è ritenuto che, seppure con la prevista attivazione di tutte le procedure di sicurezza già definite, sarebbe complesso mantenere per tutta la durata degli eventi i protocolli di sicurezza

previsti.

Avendo questa Amministrazione l’interesse di promuovere il benessere economico della comunità Sanvitese subordinatamente alla sicurezza sanitaria e ritenendo che le due cose siano inscindibili, si è valutato che le presenze turistiche durante i mesi di settembre e ottobre potranno essere incentivate solo continuando a trasmettere l’immagine di un territorio in cui si mantiene la

massima attenzione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Per quanto sopra, seppure con grande rammarico, si è ritenuto necessario per il bene della comunità annullare tutti gli eventi sottoelencati:

• “A Tutto Sport”;

• Cous Cous Fest;

• Festival del Cinema Italiano;

• Tempu Ri Capuna.