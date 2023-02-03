ANSIA NEL NAPOLETANO, UN BAMBINO DI TRE ANNI È SCOMPARSO DA CASA

AGGIORNAMENTO ORE 14.40A Massa Lubrense (Napoli) è stato ritrovato il bimbo di 3 anni che si era allontanato intorno alle 9 di venerdì mattina dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano....

A Massa Lubrense (Napoli) è stato ritrovato il bimbo di 3 anni che si era allontanato intorno alle 9 di venerdì mattina dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano. La madre ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri ed erano subito scattate le ricerche. Il piccolo era in una stradina, vicino al ristorante "Quattro Passi".

Il vicesindaco: "Sta bene, è spaventato" "E' spaventato, ma sta bene" ed è stato portato in ospedale per una visita di controllo, ha spiegato Giovanna Saiano, vicesindaco di Massa Lubrense. Alle ricerche, oltre alle forze dell'ordine, avevano preso parte numerosi cittadini.

Sono in corso a Massa Lubrense (Napoli) le ricerche di un bimbo di 3 anni che questa mattina si è allontanato dalla sua abitazione in via Vespucci, località Nerano. La madre ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e ha autorizzato la diffusione della foto per aiutarli nelle ricerche.

Il bimbo, fanno sapere i militari, si chiama Gennaro Rotoli e al momento della scomparsa indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini.

Impegnati vigili del fuoco con squadre ordinarie, cinofili ed elicottero.

Anche diversi cittadini di Massa Lubrense sono scesi in strada per aiutare le forze dell'ordine. Lo conferma il sindaco Lorenzo Balducelli. "Sono tanti i cittadini che già sono in strada e altri che stanno dando la loro disponibilità - ha detto - noi ci stiamo raccordando con la prefettura e ora mi sto recando anche io sul posto". "Ho sentito la madre, è un'ottima famiglia e noi siamo tutti in apprensione", ha aggiunto.