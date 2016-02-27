Antonella ha vinto la sua sfida all'Eredità

E questa sera sarà di nuovo in gara

Antonella Castellana

La cronaca di ieri. Ieri sera la concorrente paternese Antonella Castellana ha disputato una bella gara al quiz televisivo l'Eredità, in onda su Rai Uno e condotto da Fabrizio Frizzi, aggiudicandosi il titolo di campionessa. Purtroppo non è riuscita ad indovinare la parola al gioco finale che le avrebbe permesso di vincere 16.250 € ma ha superato gli altri cinque sfidanti in tutte le prove precedenti e stasera sarà nuovamente in gara.

Antonella è originaria di Martina Franca in provincia di Taranto, è sposata con un paternese ed è mamma di due bimbi. Ad accompagnarla alla trasmissione televisiva suo padre Fabio, noto all'ambiente sportivo paternese data la sua grande passione ciclistica.

E questa sera potrebbe essere l'occasione vincente per la nostra concittadina!

Il racconto di sabato. Questa sera alle 18.50 una paternese d’adozione, si tratta di Antonella Castellana, parteciperà alla trasmissione televisiva condotta da Fabrizio Frizzi, l’Eredità su Rai Uno.

Antonella è originaria di Martina Franca in provincia di Taranto ma vive a Paternò dal 2009, da quando ha sposato un paternese Francesco Emanuele. Psicologa e mamma a tempo pieno di due bimbi, Elisa di 5 anni e Alessio 3 anni, proverà a superare tutte le prove preliminari del quiz per giungere alla soluzione della famigerata "ghigliottina" e tornare in Sicilia col “bottino”.

