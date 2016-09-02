Appello alla partecipazione

La conferenza stampa del Meet-up paternese in vista delle prossime amministrative: “I candidati? Li sceglieremo assieme: per noi è una prova del nove”

95047.it Il meet-up paternese lancia la sua ferma proposta per la città. Una lista da “comporre” scegliendo assieme i possibili candidati al consiglio. Certo, c’è anche la questione legata al candidato sindaco: ma anche quello verrà “scelto”, più avanti, di concerto con i componenti del meet-up.

“Siamo qui per rivolgere un appello alla città di Paternò: ed è quello della “partecipazione” - spiega il deputato regionale Francesco Cappello -. Vogliamo concorrere con uomini e donne della città per essere presenti alle prossime amministrative. Ci è sembrato giusto chiedervi un aiuto: ma non al Movimento 5 Stelle ma alla città. Dobbiamo formulare un programma e questo programma deve camminare sulle gambe di uomini e donne che comporranno una lista che camminerà sulle gambe di un portavoce-candidato che ci rappresenterà. Per noi - conclude - è una prova del nove. Qui ci sono ragazzi che hanno lavorato per la città ma siamo consapevoli che tutto questo non può bastare”.

“Intendiamo partecipare alle prossime comunali per arrivare alla vittoria - interviene l’attivista Alessandro Paternò -. Chiediamo ai nostri concittadini la loro concreta partecipazione: chiediamo loro di cominciare un cammino per la costruzione di un progetto che ci permetta di riprenderci la nostra città. E’ fondamentale la partecipazione ed il nostro meet-up in questi cinque anni è stato attento su diverse tematiche: siamo stati l’unica e vera opposizione a questa amministrazione, pur non essendo presenti in consiglio comunale. Basti pensare alla costituzione del Piano Aro dove abbiamo dato il nostro fondamentale contributo o all’indagine sul “protocollo manomesso” dove siamo chiamati a testimoniare nel processo. Dobbiamo costruire un programma elettorale scegliendo assieme i candidati e il candidato”.

E c’è anche il ruolo delle attiviste donne: “Abbiamo organizzato diversi eventi nella piazze dove abbiamo incontrato i cittadini per comprendere come risolvere i problemi della città - spiega Chiara Tomasello -. Un ruolo importante è dedicato alle donne che all’interno del Movimento 5 Stelle: è a loro che rivolgo il mio invito. Quello di essere partecipi alla vita della città per risolvere i problemi del territorio”.

Infine, la senatrice Nunzia Catalfo: “Intendiamo portare avanti un progetto serio per questa città: e possiamo farlo solo se ognuno di noi si attiva e partecipa. Bisogna attivarsi. Il Comune dev’essere il luogo dei cittadini: è questa l’idea del Movimento 5 Stelle”.