95047

Anthony Distefano

Anthony Distefano

95047.it, il Direttore lascia il timone

06 gennaio 2017 11:29

La visione del Maestro Barbaro Messina: "La nostra terra è arte, cultura ma principalmente natura"

02 gennaio 2017 12:32

Il Velodromo incompiuto finisce sul Corriere della Sera

28 dicembre 2016 15:02

Dodicenne fa esplodere un “botto” e resta ferito

25 dicembre 2016 17:05

Quanto vale dirsi "Buon Natale"?

25 dicembre 2016 16:22

Conclusa la raccolta doni di 95047.it per i bimbi: un’altra grande risposta dei paternesi

20 dicembre 2016 08:11

L’ultima goliardia dei teppisti: bruciate 4 auto

18 dicembre 2016 20:14

Reunion e solidarietà: ecco il bel messaggio degli ex liceali del Classico di Paternò

18 dicembre 2016 10:08

La discarica di eternit bonificata da un privato

17 dicembre 2016 08:37

Pauroso incidente in contrada Currone

13 dicembre 2016 16:25

La investe e scappa via senza prestare soccorso

13 dicembre 2016 10:52

L'impronta indelebile del "prof" Turi Ciccia

11 dicembre 2016 13:40

Le estorsioni alle pompe funebri: 12 arresti dei carabinieri di Paternò a Biancavilla

10 dicembre 2016 08:11

Scassapagghiari ancora all’attacco

08 dicembre 2016 12:55

L’importanza di essere Busacca: quel canto che ci fa uscire dal buio

08 dicembre 2016 08:53

Alfredo Farace, il paternese allenatore della campionessa mondiale di pugilato

07 dicembre 2016 08:38

"Abbandonati da tutti"

06 dicembre 2016 10:21

Furto alla sede della banda musicale

05 dicembre 2016 14:23

La bellezza di Barbara, la bellezza di Paternò

04 dicembre 2016 08:29

Lo sfogo delle dipendenti Ipab e l'umiliazione del lavoro non pagato: "Ecco come trattano le nostre famiglie"

02 dicembre 2016 17:21

Arte e Territorio, l’esperienza dei laboratori didattici dell’arte

30 novembre 2016 20:58

Scatta la Terza raccolta doni per i bambini: partecipiamo tutti come i Magi in cammino

30 novembre 2016 10:25

Otto tonnellate di frutta donate dai carabinieri di Paternò al Banco Alimentare

29 novembre 2016 19:56

Altro scasso: siamo ostaggio di quattro scassapagghiari

29 novembre 2016 10:20

Mafia, taglieggiati 4 imprenditori: il pizzo imposto con violenza fisica

29 novembre 2016 07:20

La piaga di Paternò è il traffico: mica (ad esempio) il Piano regolatore che non c'è

28 novembre 2016 07:41

Una giornata da raccontare con il premio "Giò Battista Nicolosi" a Stefano Arcobelli: "Il giornalismo è ancora vivo"

27 novembre 2016 08:54

Le associazioni animaliste sul piede di guerra: "Restituiamo le chiavi al Comune"

25 novembre 2016 13:49

Gli imposero di telefonare alla sua donna e dire che era finita: poi, lo uccisero e bruciarono

21 novembre 2016 21:53

La fiaccolata per le vittime della strada

21 novembre 2016 10:45

Ipab, com’è lunga la notte: le dipendenti lanciano l’ultimatum

20 novembre 2016 08:11

Il 29 novembre il Recital di poesie a Santa Barbara

19 novembre 2016 18:55

Una stele per non dimenticare

19 novembre 2016 15:01

"Questa stele è per gli eroi di Nassiriya"

19 novembre 2016 14:16

Ma quanto sono “acculturati” questi ladri: scasso alla libreria Ronsivalle

18 novembre 2016 09:42

Senza vergogna, dal Qè non vogliono dichiarare fallimento: la truffa perfetta. Ma i lavoratori non mollano

16 novembre 2016 18:43

I vertici del Qè come Ponzio Pilato: se ne lavano le mani e licenziano 233 persone

15 novembre 2016 09:57

Non facciamo calare il silenzio sul “Salvatore Bellia”

12 novembre 2016 09:02

Luminarie sì, varette (a quanto pare) anche, spari no

09 novembre 2016 13:51

Il video che incastra il rapinatore

09 novembre 2016 12:29

Rapina (da 100 euro) al supermarket

08 novembre 2016 13:58

Santa Barbara, si va verso la sola festa religiosa

05 novembre 2016 08:29

Tre scuolabus (su tre) guasti: e i genitori si arrangiano come possono

04 novembre 2016 08:32

Tentato furto al negozio di articoli sportivi

03 novembre 2016 15:37

Una storia agghiacciante: era stato accusato di violenza sessuale ma si è trattato di uno scambio di persona

29 ottobre 2016 16:14

"Ecco perchè votare No al referendum del 4 dicembre"

29 ottobre 2016 13:28

50 anni (l’anno prossimo) e non sentirli: la presenza “orionina” al Santuario della Consolazione

29 ottobre 2016 09:13

“La mafia verrà sconfitta”

28 ottobre 2016 17:47

Un giovedì nero: non ce l'ha fatta neppure il ciclista paternese 48enne

27 ottobre 2016 15:28

Uccise due rapinatori e ferì un terzo, per il giudice va processato

27 ottobre 2016 12:47

Il premio Lions "Gio' Battista Nicolosi" al giornalista Stefano Arcobelli

23 ottobre 2016 09:06

Un pezzo di Paternò nell’ultimo film di Pif

21 ottobre 2016 07:09

Accoltellamento a Paternò: fermato un 27enne

19 ottobre 2016 21:28

Ciclista paternese travolto da un'auto: è ricoverato in gravi condizioni

19 ottobre 2016 16:08

Il Giubileo dei volontari: uomini e donne coraggiosi

19 ottobre 2016 08:44

"Terremoti, a Paternò serve un Piano comunale adeguato"

17 ottobre 2016 07:19

Nel ricordo di Rosario

16 ottobre 2016 09:49

L'associazione paternese "Città Viva" ed il Comune di Ragalna: via alle attività al centro diurno

12 ottobre 2016 16:51

La mensa riapre oggi: i paternesi hanno reagito

12 ottobre 2016 10:05

Diamoci una calmata

11 ottobre 2016 10:18

Paternò, pedone investito da un furgone

10 ottobre 2016 13:55

Il giorno di dolore che uno ha: Valentina, Gianluca, Giuseppe e Antonio sono le nostre tracce d'amore

07 ottobre 2016 07:42

Dall’Ipab al Qè: il lavoro umiliato

05 ottobre 2016 09:24

Ispezione della Dia al cantiere della piscina

04 ottobre 2016 13:28

Cosa ci insegna il trionfo dei Red Sox

03 ottobre 2016 07:31

Aido, la giornata del "dono": l'impegno della sezione paternese

02 ottobre 2016 08:58

La Cassazione annulla con rinvio il processo a Salvatore Assinnata

01 ottobre 2016 08:05

Abbandonati davanti allo studio veterinario: chi vuole adottarli?

30 settembre 2016 16:12

Il Tribunale ha riconosciuto i crediti ai lavoratori dell’Ipab

26 settembre 2016 14:07

L’arresto di Assinnata e la ricostruzione del 2 dicembre: proviamo a fare chiarezza (ancora una volta)

25 settembre 2016 09:31

Le bestie sono tornate: furto con spaccata all'alba

20 settembre 2016 08:49

Il Maestro paternese Isaia è Primo clarinettista della Banda dell’Esercito italiano

18 settembre 2016 08:27

"Sui randagi si sta volutamente sminuendo il problema"

15 settembre 2016 07:30

La valigia e la tentazione della fuga: da una città ed una terra che ci umiliano ogni giorno

12 settembre 2016 07:08

Pronto soccorso, ecco la prova provata dello scippo

09 settembre 2016 18:39

Cancellato anche il Pronto Soccorso

09 settembre 2016 07:35

“Signori ladri, non c’è più nulla da rubare: anzi, fateci una donazione”

07 settembre 2016 13:20

Dai fondi scandalosamente bloccati alle due ambulanze guaste: chi si preoccupa dell’ospedale?

07 settembre 2016 08:42

Avvelenato il "randagio di piazza Livatino"

06 settembre 2016 10:39

Violato l’altarino di via Canonico Renna

05 settembre 2016 11:14

Paternò, se anche le scuole fanno acqua

04 settembre 2016 08:30

Lite e spari per un parcheggio: i carabinieri hanno fermato un 51enne

03 settembre 2016 05:48

Sparatoria a Paternò

02 settembre 2016 22:01

Appello alla partecipazione

02 settembre 2016 11:52

Benvenuto Capitano

30 agosto 2016 07:23

La legge della raccomandazione e dei “ddumanneri”

29 agosto 2016 07:38

Guardia di Finanza: la Tenenza di Paternò diventa Compagnia

27 agosto 2016 13:37

Scoperto a che serve lasciare libere le mucche: a mangiare l'erba che popola la città ed a potare le siepi

27 agosto 2016 10:13

Esplodono un colpo a salve e portano via il registratore di cassa

26 agosto 2016 20:50

Tragedia sul mare di San Giovanni Li Cuti: muore il medico Scaravilli

26 agosto 2016 19:03

E’ deceduta da 13 anni ma arrivano ancora da pagare: spazzatura e irpef

26 agosto 2016 08:06

Rapina al negozio di scarpe: reazione del titolare che viene ferito alla testa

24 agosto 2016 22:24

Rapina al Crai

22 agosto 2016 20:03

“Bandiera bianca sul cimitero: qui è tutto abbandonato”

21 agosto 2016 10:20

I 100 anni di nonna Anna

12 agosto 2016 13:50

L’Ars va in ferie: sospesa l’assistenza igienica agli alunni diversamente abili

12 agosto 2016 08:01

Data alle fiamme la vegetazione dal Ponte Barca a Iannarello: i bracconieri si preparano il campo

07 agosto 2016 08:41

La Corte dei Conti ci bacchetta

06 agosto 2016 09:23

Il trend resta uguale: con la chiusura del Punto nascite, le mamme paternesi partoriscono a Catania

05 agosto 2016 08:29

La guerra di nervi sul Bilancio

04 agosto 2016 08:16

Archivio

Esplora l'archivio di Anthony Distefano

Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47