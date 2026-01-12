Anthony Distefano

95047.it, il Direttore lascia il timone
06 gennaio 2017 11:29
La visione del Maestro Barbaro Messina: "La nostra terra è arte, cultura ma principalmente natura"
02 gennaio 2017 12:32
Il Velodromo incompiuto finisce sul Corriere della Sera
28 dicembre 2016 15:02
Dodicenne fa esplodere un “botto” e resta ferito
25 dicembre 2016 17:05
Quanto vale dirsi "Buon Natale"?
25 dicembre 2016 16:22
Conclusa la raccolta doni di 95047.it per i bimbi: un’altra grande risposta dei paternesi
20 dicembre 2016 08:11
L’ultima goliardia dei teppisti: bruciate 4 auto
18 dicembre 2016 20:14
Reunion e solidarietà: ecco il bel messaggio degli ex liceali del Classico di Paternò
18 dicembre 2016 10:08
La discarica di eternit bonificata da un privato
17 dicembre 2016 08:37
Pauroso incidente in contrada Currone
13 dicembre 2016 16:25
La investe e scappa via senza prestare soccorso
13 dicembre 2016 10:52
L'impronta indelebile del "prof" Turi Ciccia
11 dicembre 2016 13:40
Le estorsioni alle pompe funebri: 12 arresti dei carabinieri di Paternò a Biancavilla
10 dicembre 2016 08:11
Scassapagghiari ancora all’attacco
08 dicembre 2016 12:55
L’importanza di essere Busacca: quel canto che ci fa uscire dal buio
08 dicembre 2016 08:53
Alfredo Farace, il paternese allenatore della campionessa mondiale di pugilato
07 dicembre 2016 08:38
"Abbandonati da tutti"
06 dicembre 2016 10:21
Furto alla sede della banda musicale
05 dicembre 2016 14:23
La bellezza di Barbara, la bellezza di Paternò
04 dicembre 2016 08:29
Lo sfogo delle dipendenti Ipab e l'umiliazione del lavoro non pagato: "Ecco come trattano le nostre famiglie"
02 dicembre 2016 17:21
Arte e Territorio, l’esperienza dei laboratori didattici dell’arte
30 novembre 2016 20:58
Scatta la Terza raccolta doni per i bambini: partecipiamo tutti come i Magi in cammino
30 novembre 2016 10:25
Otto tonnellate di frutta donate dai carabinieri di Paternò al Banco Alimentare
29 novembre 2016 19:56
Altro scasso: siamo ostaggio di quattro scassapagghiari
29 novembre 2016 10:20
Mafia, taglieggiati 4 imprenditori: il pizzo imposto con violenza fisica
29 novembre 2016 07:20
La piaga di Paternò è il traffico: mica (ad esempio) il Piano regolatore che non c'è
28 novembre 2016 07:41
Una giornata da raccontare con il premio "Giò Battista Nicolosi" a Stefano Arcobelli: "Il giornalismo è ancora vivo"
27 novembre 2016 08:54
Le associazioni animaliste sul piede di guerra: "Restituiamo le chiavi al Comune"
25 novembre 2016 13:49
Gli imposero di telefonare alla sua donna e dire che era finita: poi, lo uccisero e bruciarono
21 novembre 2016 21:53
La fiaccolata per le vittime della strada
21 novembre 2016 10:45
Ipab, com’è lunga la notte: le dipendenti lanciano l’ultimatum
20 novembre 2016 08:11
Il 29 novembre il Recital di poesie a Santa Barbara
19 novembre 2016 18:55
Una stele per non dimenticare
19 novembre 2016 15:01
"Questa stele è per gli eroi di Nassiriya"
19 novembre 2016 14:16
Ma quanto sono “acculturati” questi ladri: scasso alla libreria Ronsivalle
18 novembre 2016 09:42
Senza vergogna, dal Qè non vogliono dichiarare fallimento: la truffa perfetta. Ma i lavoratori non mollano
16 novembre 2016 18:43
I vertici del Qè come Ponzio Pilato: se ne lavano le mani e licenziano 233 persone
15 novembre 2016 09:57
Non facciamo calare il silenzio sul “Salvatore Bellia”
12 novembre 2016 09:02
Luminarie sì, varette (a quanto pare) anche, spari no
09 novembre 2016 13:51
Il video che incastra il rapinatore
09 novembre 2016 12:29
Rapina (da 100 euro) al supermarket
08 novembre 2016 13:58
Santa Barbara, si va verso la sola festa religiosa
05 novembre 2016 08:29
Tre scuolabus (su tre) guasti: e i genitori si arrangiano come possono
04 novembre 2016 08:32
Tentato furto al negozio di articoli sportivi
03 novembre 2016 15:37
Una storia agghiacciante: era stato accusato di violenza sessuale ma si è trattato di uno scambio di persona
29 ottobre 2016 16:14
"Ecco perchè votare No al referendum del 4 dicembre"
29 ottobre 2016 13:28
50 anni (l’anno prossimo) e non sentirli: la presenza “orionina” al Santuario della Consolazione
29 ottobre 2016 09:13
“La mafia verrà sconfitta”
28 ottobre 2016 17:47
Un giovedì nero: non ce l'ha fatta neppure il ciclista paternese 48enne
27 ottobre 2016 15:28
Uccise due rapinatori e ferì un terzo, per il giudice va processato
27 ottobre 2016 12:47
Il premio Lions "Gio' Battista Nicolosi" al giornalista Stefano Arcobelli
23 ottobre 2016 09:06
Un pezzo di Paternò nell’ultimo film di Pif
21 ottobre 2016 07:09
Accoltellamento a Paternò: fermato un 27enne
19 ottobre 2016 21:28
Ciclista paternese travolto da un'auto: è ricoverato in gravi condizioni
19 ottobre 2016 16:08
Il Giubileo dei volontari: uomini e donne coraggiosi
19 ottobre 2016 08:44
"Terremoti, a Paternò serve un Piano comunale adeguato"
17 ottobre 2016 07:19
Nel ricordo di Rosario
16 ottobre 2016 09:49
L'associazione paternese "Città Viva" ed il Comune di Ragalna: via alle attività al centro diurno
12 ottobre 2016 16:51
La mensa riapre oggi: i paternesi hanno reagito
12 ottobre 2016 10:05
Diamoci una calmata
11 ottobre 2016 10:18
Paternò, pedone investito da un furgone
10 ottobre 2016 13:55
Il giorno di dolore che uno ha: Valentina, Gianluca, Giuseppe e Antonio sono le nostre tracce d'amore
07 ottobre 2016 07:42
Dall’Ipab al Qè: il lavoro umiliato
05 ottobre 2016 09:24
Ispezione della Dia al cantiere della piscina
04 ottobre 2016 13:28
Cosa ci insegna il trionfo dei Red Sox
03 ottobre 2016 07:31
Aido, la giornata del "dono": l'impegno della sezione paternese
02 ottobre 2016 08:58
La Cassazione annulla con rinvio il processo a Salvatore Assinnata
01 ottobre 2016 08:05
Abbandonati davanti allo studio veterinario: chi vuole adottarli?
30 settembre 2016 16:12
Il Tribunale ha riconosciuto i crediti ai lavoratori dell’Ipab
26 settembre 2016 14:07
L’arresto di Assinnata e la ricostruzione del 2 dicembre: proviamo a fare chiarezza (ancora una volta)
25 settembre 2016 09:31
Le bestie sono tornate: furto con spaccata all'alba
20 settembre 2016 08:49
Il Maestro paternese Isaia è Primo clarinettista della Banda dell’Esercito italiano
18 settembre 2016 08:27
"Sui randagi si sta volutamente sminuendo il problema"
15 settembre 2016 07:30
La valigia e la tentazione della fuga: da una città ed una terra che ci umiliano ogni giorno
12 settembre 2016 07:08
Pronto soccorso, ecco la prova provata dello scippo
09 settembre 2016 18:39
Cancellato anche il Pronto Soccorso
09 settembre 2016 07:35
“Signori ladri, non c’è più nulla da rubare: anzi, fateci una donazione”
07 settembre 2016 13:20
Dai fondi scandalosamente bloccati alle due ambulanze guaste: chi si preoccupa dell’ospedale?
07 settembre 2016 08:42
Avvelenato il "randagio di piazza Livatino"
06 settembre 2016 10:39
Violato l’altarino di via Canonico Renna
05 settembre 2016 11:14
Paternò, se anche le scuole fanno acqua
04 settembre 2016 08:30
Lite e spari per un parcheggio: i carabinieri hanno fermato un 51enne
03 settembre 2016 05:48
Sparatoria a Paternò
02 settembre 2016 22:01
Appello alla partecipazione
02 settembre 2016 11:52
Benvenuto Capitano
30 agosto 2016 07:23
La legge della raccomandazione e dei “ddumanneri”
29 agosto 2016 07:38
Guardia di Finanza: la Tenenza di Paternò diventa Compagnia
27 agosto 2016 13:37
Scoperto a che serve lasciare libere le mucche: a mangiare l'erba che popola la città ed a potare le siepi
27 agosto 2016 10:13
Esplodono un colpo a salve e portano via il registratore di cassa
26 agosto 2016 20:50
Tragedia sul mare di San Giovanni Li Cuti: muore il medico Scaravilli
26 agosto 2016 19:03
E’ deceduta da 13 anni ma arrivano ancora da pagare: spazzatura e irpef
26 agosto 2016 08:06
Rapina al negozio di scarpe: reazione del titolare che viene ferito alla testa
24 agosto 2016 22:24
Rapina al Crai
22 agosto 2016 20:03
“Bandiera bianca sul cimitero: qui è tutto abbandonato”
21 agosto 2016 10:20
I 100 anni di nonna Anna
12 agosto 2016 13:50
L’Ars va in ferie: sospesa l’assistenza igienica agli alunni diversamente abili
12 agosto 2016 08:01
Data alle fiamme la vegetazione dal Ponte Barca a Iannarello: i bracconieri si preparano il campo
07 agosto 2016 08:41
La Corte dei Conti ci bacchetta
06 agosto 2016 09:23
Il trend resta uguale: con la chiusura del Punto nascite, le mamme paternesi partoriscono a Catania
05 agosto 2016 08:29
La guerra di nervi sul Bilancio
04 agosto 2016 08:16
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