Ispezione della Dia al cantiere della piscina

E’ accaduto questa mattina: presenti anche carabinieri, polizia e finanza

95047.it Questa mattina, in ottemperanza al Decreto firmato dalla Prefettura di Catania, il Gruppo Interforze che vede come capofila i militari della Dia hanno ispezionato il cantiere della piscina comunale dov’è in fase di costruzione di una nuova vasca all’aperto. Sono state acquisite informazioni e documenti. Del Gruppo Interforze fanno parte anche carabinieri, polizia e guardia di finanza: tutti presenti, questa mattina, al cantiere. Un’azione volta a verificare il rispetto della legge in quello che è stato il conseguimento e prosecuzione dell’appalto.